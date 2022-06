GM Zlína má být Marušák. Vedení klubu má vazby na obviněného Redla

- Město jako vlastník 49 % akcií a suverénně největší sponzor zlínského klubu navrhlo do pozice generálního manažera podnikatele Roberta Hamrlu. Ten však navzdory předchozí dohodě těsnou většinou při hlasování na valné hromadě neprošel. - Jmenování Hamrly nečekaně zablokovali zástupci dvou spolumajitelů, titulární společnosti PSG a zapsaného spolku, který je držitelem licence. - Valná hromada zároveň odvolala jednoho jednatele Patrika Kamase (za PSG), dva však ve funkci zůstali. (Jiří Marušák za spolek, Jan Štětkář za město) - Primátor Jiří Korec pohrozil, že klubu výrazně poníží dotace. Ročně dá do hokeje se vším všudy 47 milionů korun. Společnost PSG přispívá čtyřmi miliony, spolek finance neprodukuje. - Zástupci dvou spolumajitelů mají představu, aby klub vedl jako generální manažer Jiří Marušák a v roli sportovního manažera Martin Kotásek. Tím pádem by ještě posílila pozice Petra Čajánka, Marušákova blízkého kamaráda.