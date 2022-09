Velké derby je zpět! Plno po střechu a výhra Vsetína. Kouč Zlína: Moc chtíče

Nalévajte slivovicu, je co slavit! Zlín a Vsetín, to je abnormální hokejová nevraživost, rivalita, konkurence. Je to ten případ, kdy můžete prohrát s Kolínem (což se stalo v prvním kole Chance ligy Beranům), ale hlavně musíte zadupat do ledu souseda. Jenže… Na natřískaném stadionu Luďka Čajky měly pré žluto-zelené barvy. Ty, co zaryté Zlíňáky tak dráždí. „Fantastický pocit, lidem na Vsetíně jsme udělali velkou radost,“ těšilo útočníka Víta Jonáka po výhře 2:0.

Mimořádné derby (vzhledem k poloze Zlína na Podřevnicku nejde o valašské, jak se většinově mylně uvádí) je zpátky. To sobotní mělo pořadové číslo 66. Sice na úrovni druhé nejvyšší soutěže, ale to mu nesebralo výjimečnost. „Mě už to po těch letech trošku opustilo,“ tvrdil zlínský trenér Rostislav Vlach. „Hodně hráčů si ta derby pamatuje jenom z novin,“ dodal.

Tisícovky dalších občanů nicméně ovládl pocit nevšedního zážitku a rády si osobně připomněly staré dobré časy, kdy oba týmy patřily k tuzemské šlechtě. „Pro tohle hrajeme hokej. Je to něco jiného než když přijde v Kadani padesát lidí jako loni,“ vystihl Jonák, autor druhé branky.

Považte, zimák na Březnické ulici byl ve 4. kole Chance ligy narvaný až po střechu, oficiálně dokonce vyprodaný (7000). Byť volná místa se našla. Příznivci domácích vyvěsili na tribuně za brankou obří transparent s nápisem: „Legenda pokračuje“, za moment před sebe většina osazenstva vystrčila žluté či modré čtvrtky. Hráči nastoupili ve speciální edici dresů bez reklam. Při rozbruslení vyhrávala hudba z devadesátých let jako připomínka těch nejslavnějších střetů, muziku podkreslovaly varhany.

Atmosféra? Vynikající. Jako by tento duel do Chance ligy vůbec nepatřil. V obou městech hokej milují. Výsledek šel od druhé třetiny na ruku hostům, takže navrch měli fanoušci z druhé strany kopce Sirákov. Zase se mohli velkému rivalovi posmívat. Malé město srazilo velké. Šestinásobný mistr toho dvojnásobného. „Kdo není ožralý, ten není z Lapače,“ zpívali pět minut před koncem vítězové na tribunách a svlékali trička. Pak přišly další radostné popěvky: Derby je naše…Vysoký Jalovec… My se vrátíme, tam, kam patříme…

Fanoušci také dělali vylomeniny, policie byla ve střehu. Agresivitu odnesla vjezdová železná brána, kolem stadionu bylo docela husto.

Oba celky si to rozdaly v mistráku po dlouhých patnácti letech. Mezitím se kluby z bezpečnostních důvodů „odvázaly“ jen ke dvěma přátelákům. V tom prvním zničil extraligový Zlín tehdy ještě druholigový Vsetín 7:1 a letos v létě utnula bitvu po první třetině za stavu 0:0 mlha na vsetínském stadionu Na Lapači. Regionální konkurenty každopádně rozděluje mnohé. A také spojuje.

V obraně Vsetína nastupuje Štěpán Jenáček, syn trenéra juniorů Zlína, který ještě na jaře vedl Berany mezi elitou. Na střídačkách stojí dlouholetí kumpáni ze slavné zlaté vsetínské dynastie. Rostislav Vlach odehráli s Romanem Stantienem hromadu velkých zápasů, a to v jedné lajně. Teď si poměřili své trenérské schopnosti. A úspěšně z tohoto minisouboje vyšel valašský Slovák „Bobo“. „Za čtyři utkání jsme dali pět gólů, z toho jeden do prázdné. To je strašně málo, moc nám to nepadá,“ povzdechl si Vlach. „V závěru tam bylo moc chtíče,“ našel příměr pro neplodnost.

Tahle bodová ztráta bolí dvojnásobně. „Atmosféra byla vynikající. Škoda, že jsme tahali za kratší konec,“ povzdechl si kapitán poražených Pavel Kubiš. „Bojujeme s tím, nešly nám pořádně nohy. Nebylo to dobré, nedokázali jsme se prosadit,“ uznal.

Obecně platí, že Vsetín má na startu sezony daleko lepší výkonnost než arcirival. Berani sice napěchovali kádr prvoligovou špičkou (Husa, Kindl, Mrázek, Zbořil, Bukač, Pospíšil, Illéš), k tomu si pojistili zkušené starousedlíky (Kašík, Honejsek, Köhler, Ondráček, Kubiš), ovšem dohromady to neladí. Po výbuchu s Kolínem (1:4) přišla upachtěná výhra 4:2 v Šumperku a pak šťastná na nájezdy v Jindřichově Hradci s Jihlavou. Herní projev? Bez jiskry, s chybami vpředu i vzadu. Očekávaná brankářská jednička Libor Kašík sedí od druhého utkání pod dekou, pro zranění vypadli před derby útočníci Valentin Claireaux a Pavel Sedláček. „Ta ztráta byla cítit,“ tvrdil Vlach.

Zlín šel do sezony jako jasný favorit soutěže, ale tyhle předpoklady absolutně nenaplňuje. Derby mu nesedlo vůbec. Za čtyři kola ušmrdlal pět bodů. „Čekali jsme, že výkony budou lepší. Řešíme to,“ přiznal Kubiš, jenž si po letech v extralize zvyká na herní styl protivníků o patro níž. „Je to hodně jiné,“ přitakal útočník. „Je to nižší soutěž, ale určitě ne míň náročná. Ale to nás neomlouvá. Máme spoustu nových kluků, je tu nový trenér. Vsetín nedělal tolik chyb jako ostatní, držel systém. Je na čem pracovat,“ dodal.

Rozjetý Vsetín už má na svém kontě dvanáct bodíků. Jednoduše, vyhrál všechno se skóre 15:4. „Snový začátek,“ mnul si ruce Jonák. Mužstvo drží ruský gólman Maxim Žukov, posila z Jihlavy. „Chytá velice dobře,“ ocenil Kubiš. I další výkonní nováčci mají zahraniční pas – Slovák Líchanec, Fin Sihvonen a Lotyš Berzinš. Právě Riku Sihvonen obstaral po Husově hrubce vítězný gól, pojistku pak připojil Jonák, dorážející Němcovu střelu od modré. Platný je i jediný zlínský odchovanec v aktuálním kádru lídra Chance ligy – útočník Pavel Klhůfek. Za kopcem o něj nebyl po konci v Košicích zájem. „Dnes jsme sezonu neprohráli, ani nevyhráli,“ shrnul lakonicky kapitán Beranů. Jeho tým však bude muset zabrat. A brzy.

Jinak na něj bude rival dělat dál dlouhý nos.

4. kolo první hokejové Chance ligy:

Frýdek-Místek - Sokolov 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky: 43. Svačina - 39. Osmík, 53. M. Zadražil. Rozhodčí: Zavřel, Bejček - Komínek, Veselý. Vyloučení: 0:1. Bez využití. Diváci: 708.

Kolín - Třebíč 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Branky: 1. Piegl, 9. Niko, 54. J. Veselý - 17. Meluzín, 39. Krliš. Rozhodčí: Jechoutek, Mejzlík - Bohuněk, Pěkný. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 939.

Slavia Praha - Litoměřice 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Branky: 23. Žejdl, 50. Všetečka - 30. a 46. Holý, 34. Slavíček, 56. Kuťák. Rozhodčí: Hucl, Květoň - J. Dědek, Thuma. Vyloučení: 6:2. Využití: 0:3. Diváci: 585.

Šumperk - Jihlava 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky: 48. Průžek - 5. Miškář, 14. Pořízek, 26. Handl, 54. Šik. Rozhodčí: Cabák, Šudoma - Hanzlík, Bezděk. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 705.

Zlín - Vsetín 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Branky: 27. Sihvonen, 32. Jonák. Rozhodčí: Kostourek, Petružálek - Blažek, Maštalíř. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 7000 (vyprodáno).

Pardubice B - Prostějov 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky: 17. Lichtag, 24. Nedbal, 34. Bučko, 52. Rouha. Rozhodčí: Valenta, Jaroš - Jindra, Štofa. Vyloučení: 5:5. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 274.