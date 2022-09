Dvě jedničky v Pardubicích? Rýsuje se změna, Frodl by se mohl stěhovat

Hned od podpisu Romana Willa si Pardubice užívaly, co se jim povedlo. Sestavily výjimečně silnou gólmanskou sestavu. Jenže tady zároveň najdete jeden háček, brána je jedna, brankáři tři. Milan Klouček dostává tedy prostor v 1. lize a chytá za B tým. Dominik Frodl? Jen trénuje, ale zápasové vytížení mu chybí. Podle informací iSport.cz je ve hře varianta, že odejde na hostování. Zájem by údajně měl mít Litvínov.

Rozdělení gólmanů v Pardubicích se dá nazývat 1A a 1B, prostě dvě jedničky. Roman Will je zvyklý na velkou zápasovou nálož, dostal se do špičky v extralize, pak zářil ve Švédsku, to samé v KHL. Do Česka nepřišel, aby se choulil pod dekou. Ve 30 letech je na vrcholu. Jenže na roli náhradníka vám automaticky nekývne ani o čtyři roky mladší Dominik Frodl. Kdyby měl sezonu s 10 zápasy, těžko se posune dál tím, že se jen dívá. Mezi sebou nemají problémy, v tom skrytý problém není. Jen mají úroveň, že chtějí chytat a chtějí chytat dost.

Tím pádem se podle zdrojů iSport.cz v Pardubicích peče varianta, které se klub nejdřív bránil. Frodl nejspíš vyrazí jinam. Ne nastálo, smysl by v tu chvíli dávala spíš krátkodobá akce. Ve výsledku se všechno může změnit na situaci „vítěz x vítěz x vítěz“, pokud vše klapne.

Jak by gólmanské stěhování vypadalo v praxi? Nabízí se časově limitovaný transfer pro případ, že by došlo třeba ke zdravotním potížím Willa, aby si Frodla mohlo Dynamo stáhnout případně zpět. Zkušenější Roman Will v současné gólmanské hierarchii stojí výš, jeho si klub plánuje nechat.

Pokud se najde klub, který by stál o Dominika Frodla, mohou mu ho Pardubice na čas zapůjčit na předem definovanou dobu. Pokud se nic nezmění? Tak se hostování protáhne až ke konci přestupního termínu. Pak by se brankář vrátil zpět do Pardubic.

Tím pádem by byly spokojené Pardubice, před play off by měly obě své brankářské hvězdy v provozním tempu. Spokojený by byl i Frodl, protože dostane šanci chytat pravidelně. A třetí vítěz? Klub ve frontě, který si pomůže ke kvalitnímu gólmanovi s velkou motivací se ukázat (i když ano, trochu to kalí fakt, že pro závěr sezony s ním počítat nemůže).

SESTŘIH: Plzeň - Pardubice 1:4. Noví trenéři Indiánům nepomohli. Zohorna je sestřelil hattrickem Video se připravuje ...

„Slyšel jsem, že nějaká možnost ve hře je. Zatím nemám ale informaci, že by taková věc byla v jednání. Uvidíme, co přijde,“ řekl pouze po výhře v Plzni trenér Radim Rulík. Víc neprozradil. V Plzni právě zářil Roman Will, který předvedl svůj nejlepší výkon sezony.

Pokud o víkendu nenastane razantní posun, tak se dá čekat, že nedělní zápas by za Pardubice měl odchytat Frodl a v úterý by se do akce vrátil zase Will. Režim tří zápasů v pěti dnech ke gólmanské rotaci nahrává. A pak? Přijde prostor na jednání.

Podle zdrojů iSport.cz by měl terén kolem Frodla sondovat hlavně Litvínov. Vábení Dominika Furcha nevyšlo, plácl si nakonec s Kometou. Navíc v klubu dlouhodobě nepanuje příliš velká spokojenost s výkony Denise Godly. V Českých Budějovicích střídal, do všech zápasů sezony naskočil jedenadvacetiletý Šimon Zajíček, nicméně nevyhrál ani jeden. Frodl by se Vervě hodil.

Akce by dávala logiku i z toho pohledu, že si Pardubice nemohou dovolit vytáhnout Kloučka z B týmu a nasadit ho na lavičku za Willa. Jednak brankáři prospěje zápasové vytížení, ale hlavně Klouček by zase měl platit za silně nadstandardního gólmana pro 1. ligu a B tým rozjíždí svoji první sezonu v soutěži, potřebuje silnou jedničku, ne testovat neprověřené brankáře.

Litvínov totiž má koho do Pardubic nabídnout. Ano, Denise Godlu.

Pokud se tahle akce rozjede, všichni kývnou, že přesun dává hlavu a patu, mohla by nakonec mít ještě jednoho vítěze: Godlu. Přesun na východ Čech by mu mohl prospět. Změní vzduch, čekalo by ho jiné prostředí a do Litvínova by se mohl vrátit v lepší fazóně. Ve své první sezoně ve Vervě se dokázal přiblížit výkonům, které podával na Kladně v sezoně 2019/2020, než se v závěru sezony zranil. Tehdy dával Rytířům velkou šanci na záchranu. Jenže poslední ročník za Litvínov mu nevyšel a aktuální nezačal vůbec dobře.

