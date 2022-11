Primátor Zlína o převratu v klubu: Není pokryto půl rozpočtu. Kolik dá město?

Hrozba ekonomického průšvihu donutila město Zlín k akci. Jeho primátor Jiří Korec v rozhovoru pro iSport.cz potvrzuje jmenování podnikatele Roberta Hamrly do čela hokejového klubu HC Berani, který na jaře po 42 letech opustil nejvyšší soutěž. Co bude s hráčskými legendami, které jsou aktivní u mládeže, jako například trojnásobný mistr světa Petr Čajánek? „Vnitřní personální záležitosti budou na Robertovi,“ ukázal na Hamrlu. S ním Čajánek spolupracovat nechce, jak oznámil už před sezonou.

Co se změnilo od léta, kdy jste svého zástupce do pozice jednatele a generálního manažera neprosadili přes ostatní dva spolumajitele?

„Svolali jsme jednání, neboť nastavení současného rozpočtu bylo z našeho pohledu značně rizikové. Aktuálně není pokryta skoro polovina jeho příjmové stránky. Chtěli jsme to řešit, protože je to potenciálně velký problém. Na základě toho jsme deklarovali, že z pozice města nejsme schopni poslat celých šestnáct milionů korun jako v minulém rozpočtu. Reklama v Chance lize nemá danou hodnotu. Neustáli bychom to. I kdybychom chtěli nebo nechtěli, není to reálné.“

S jakou podporou hokeje tedy počítáte?

„Našli jsme maximální možnou cestu, která by mohla pomoct, aby klub fungoval dál. Předběžně jsme se bavili o reklamním plnění osmi milionů plus až čtyři miliony v bonusech za úspěchy v play off. Jeden milion za postup do semifinále, další do finále, pak za účast v baráži a čtvrtý milion za postup do extraligy. To je naše linka. Ale budeme to ještě muset celé dopočítat. Rozpočet je nastavený rizikově, ale rozhodně není malý. V danou chvíli nemůžeme říkat, že couváme z našeho cíle. Shodli jsme se, že rozpočet snižovat nechceme.“

Co čekáte od pětačtyřicetiletého Roberta Hamrly?

„Prioritou nového generálního manažera je najít další partnery. V případě, že by se to nedařilo, máme připravené varianty, jak klubu pomoct, aby se nedostal do problémů. Hráči a ani další lidé se nemusí bát, že by nedostali něco, na co mají nárok. To nyní deklarujeme.“

Proč jste vybrali zrovna bývalého brankáře a majitele marketingové agentury?

„Možností, koho tam dosadit, jsme moc neměli. Nechtěli jsme tahat někoho z klobouku. Pan Hamrla má předpoklady, v hokeji se orientuje. Je potřeba, aby tam byl někdo, kdo umí dělat rychlé kroky. Z pozice města jsme nabídli tohoto člověka a další spolumajitelé s nikým jiným nepřišli. Nebylo moc co řešit. Shoda byla jednoznačná. Dojde ke změně a uvidíme.“

Co bude s titulárním sponzorem PSG?

„Jeho zástupci tvrdili, že podpoří změnu. Teď jsme jednotní, nepřehlasováváme se. Musíme táhnout za jeden provaz. Zatím vůbec nezaznělo, že by PSG v klubu skončilo. Tuto sezonu za mě určitě ne. Nikdo tuto variantu ani nezmiňoval, takže pochybuju, že existuje.“

Co spojení se sousedními Tigers?

„Všichni dlouhodobě říkáme, aby oba kluby spolupracovaly. Pro zlínský hokej by to bylo jedině dobře, protože by se mezi mládeží zvýšila konkurence.“