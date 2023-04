Přišel o pět zubů, mstil ho brankář, kryt Říha sundal: Zlín u nich seknout!

Ten střet vyvolal spoustu vášní. Zlínský útočník Sedláček dostal trest do konce zápasu a zraněného Jiřího Říhu se vydal z branky mstít gólman Tomáš Vošvrda. „Vážím si toho, že hned vystartoval a dal tomu hráči najevo, že tahle ne. Kluci se mě zastali,“ ocenil.

Konec pro Říhu? Kdepak, bez zubů se dá hrát hokej. A v play off se jde za hranu bolesti. „Pardon, že tak blbě mluvím, ale moc mi to nejde,“ usmál se omluvně při rozhovoru. O inkriminovaném zákroku už se moc rozšiřovat nechtěl. Aby neřekl něco, co by ho mohlo mrzet. Každopádně uznal i svoji chybu. „Jel jsem pro puk a o tom hráči za mnou jsem nevěděl. Trošku jsem se skrčil, protože puk po těchto mantinelech hodně skáče. Když do vás hráč zezadu strčí, už jdete,“ líčil třicetiletý obránce.

Pro nedělní druhý duel si vzal celoobličejový kryt, jenže po první třetině ho sundal. Necítil se v něm komfortně. „Nešlo to,“ vysvětlil. „Vždycky se mi to zamlžilo, že jsem neviděl ani na puk a spoluhráče. Musel jsem to dát hned dolů.“

Pak už viděl na hru dobře. A po porážce 1:2 si musel povzdechnout: „Z pohledu beka máme milion střel, ale moc nechodíme před gólmana. Neděláme tam bordel. Musíme si k tomu něco říct a trošku to změnit,“ nabádal před dvěma duely na stadionu protivníka.

Z vyprodaného Lapače se valašský hokejový šlágr přesouvá do krajského města, kam se ve středu a ve čtvrtek narve 7 000 lidí. Tedy ještě zhruba o šestnáct stovek víc než do vsetínského „Saddledome“. Tam byla o víkendu atmosféra jako za zlatých extraligových časů na konci milénia.

„Když jdeme na led, každého hráče musí mrazit. Je to bomba, super,“ kochal se zkušený zadák, pro něhož je série specifická i v tom, že na druhé střídačce stojí Miloš Říha mladší. Kouč Beranů ho kdysi vedl ve Slavii, kde se rozehrával po zranění.

Teď chce svého bývalého trenéra a jmenovce porazit a zahrát si proti Jágrovi baráž. Ze stavu 1:1 nervózní není. „Nic se neděje, do Zlína musíme jet s čistou hlavou a tam je seknout,“ shrnul rázně Říha.

