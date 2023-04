Němcovi hrozí konec bohaté kariéry. Pamatuju otočku tam i zpátky, burcuje

V sobotu večer to může být poslední zápas obránce Ondřeje Němce (38) v úspěšné kariéře, kterou dohrává doma ve Vsetíně. A on věří, že nebude. „Já pamatuji otočku tam i zpátky,“ nebalí finálovou sérii Chance ligy, v níž se svými spoluhráči prohrává se Zlínem už 1:3 na zápasy. Důvody? Bídná koncovka a lepší gólman na druhé straně.

Ani jednu bitvu na vyprodaném stadionu soupeře nedotáhl Vsetín do vítězné tečky. Těžce to nesli hráči i někteří fanoušci, kteří před koncem čtvrteční partie napadali ochranku. „Všichni jsme věděli, že to bude vyhrocené. Dělí nás třicet kilometrů, oni chtějí do baráže a my taky,“ podotýká zadák Ondřej Němec, mistr světa 2010.

Jste na pokraji vyřazení, museli byste porazit rozjetý Zlín třikrát po sobě. Ještě si věříte?

„Hraje se na čtyři vítězné. Někteří hráči od nich možná zažili stavy 3:0. Já pamatuji otočku tam i zpátky. Dokud soupeř nevyhraje počtvrté, pořád žijete. Máme sobotní zápas na to, abychom se do Zlína v pondělí vrátili.“

Co říkáte na šílenství v ochozech?

„Tohle jsem zažil před dvaadvaceti lety, kdy jsem začínal. Hrál jsem tady první zápas. Derby ve finále všichni Zlíňáci i Vsetíňáci chtěli. Na obou stadionech panuje neskutečná atmosféra. Hráči si to užívají. Spousta extraligových stadionů může tuhle atmosféru závidět.“

Bez excesů fanoušků to však zatím nejde. Není to škoda?

„Jsou věci, které k hokeji patří a které ne. Je to finále. Musí si to rozdat těch čtyřicet chlapů na ledě.“

Proč jste nezvládli čtvrtý duel, v němž jste dvakrát vedli a měli ve druhé třetině navrch?

„Odehráli jsme to dobře. Bohužel se trápíme v koncovce. Nedokážeme skórovat. Za stavu 2:1 jsme mohli odskočit. To samé bylo ve druhém zápase doma, kdy jsme byli lepší a nedokázali jsme zrealizovat gólové šance. Síly máme, v play off jsme odehráli stejný počet utkání jako oni. Musíme to tam prostě nějak dotlačit.“

Co se dá změnit v přesilovkách, které vám stále moc nefungují?

„Mužstva se znají, funguje video. Oni se připravují na nás, my na ně. Odehráli jsme proti sobě v této sezoně devátý zápas. Týmy se moc nemají čím překvapit. Je to spíš o troše štěstí. Možná o tom udržet v určitých chvílích chladnou hlavu. Rozhodují maličkosti.“