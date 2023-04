Porazit a zbít. Vsetín na hraně zdraví i emocí vyhrál. Zbořil: Doma to utneme

Vsetínu vyšel záměr, jak prodloužit finálovou sérii Chance ligy. Minimálně do Velikonočního pondělí, kdy se valašské derby stěhuje do Zlína. Druhý tým základní části bude odvracet druhý mečbol úhlavního rivala. Pořád je v koutě, prohrává 2:3. Ale v sobotu mu to sedlo. Vyhrál 5:2 a ještě soupeři naložil v závěrečných bitkách, které inicioval. „Takový špíl jsme potřebovali,“ pochvaloval si asistent Radim Kucharczyk.

V sobotu šli domácí před zaplněným Lapačem na hranu nasazení, zdraví i emocí. Kdo jen trošku mohl, naskočil do akce. První start ve finále si zapsal klíčový bek Ondřej Smetana. Za jiného stavu by možná nenastoupil. „Nechci říkat, kdo na tom jak je, ale samozřejmě jsme tam dali úplně to nejlepší. I když šel někdo přes bolest. V play off jdeš na krev,“ uvedl Kucharczyk.

V útoku začal dostávat šanci Fin Riku Sihvonen, jenž nasázel v základní části osmnáct branek. V play off se však zatím netrefil. Změna se opět týkala i brankoviště, kdy Tomáš Vošvrda po dvou prohraných partiích na ledě soka nahradil Rusa Maxima Žukova. „Chtěli jsme dát týmu impulz. Zabralo to,“ pochvaloval si pobočník Jiřího Weintritta.

Vsetínu nestačilo Berany porazit. Chtěli jim i naložit na cestu a co nejvíce znepříjemnit přípravu na pondělí. V závěru vítězové vyvolali hromadnou šarvátku. Činil se hlavně Jan Berger, jenž bušil do mladého a lehčího Tadeáše Talafy. Dostal trest na pět minut, stejně jako jeho parťáci Hořanský s Česánkem. Na druhé straně pykali Sedláček a Mrázek. Na hostech bylo znát, že o bitky extra zájem nemají.

Stačilo jim, že neodjeli s postupem a musí zabrat doma. Soupeř ze sebe v sobotu vytáhl to nejlepší. „Šli jsme si za tím. Měli jsme nůž na krku. Zápas byl pro nás těžší na morál. Třetí třetinu jsme sehráli asi nejlíp za tento rok. Do Zlína pojedeme s pokorou a cílem vrátit to sem k nám,“ vzhlížel Kucharczyk k šestému dílu vypjaté série.

O takový scénář logicky nemá zájem protivník. Ten bude sázet na svůj vyprodaný zimák a komfortnější pozici. Ve finále pořád vede a má dva pokusy na to, aby uhrál postup do baráže s Jágrovým Kladnem. „Doma jsme v play off ještě neprohráli, máme výbornou šňůru,“ zmínil obránce Mikuláš Zbořil. „Komplikace to pro nás je v tom, že máme o dva dny volna míň před další sérií. Věříme si a chceme to ukončit,“ dodal sebevědomě.