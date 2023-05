Šéf Zlína o vizích, návratu Lešky a konci legend: Alibisticky nepracuju

Je pro vás těžké říct osmatřicetiletému kapitánovi Pavlu Kubišovi, který strávil celou kariéru ve Zlíně, že pro něj není v prvoligovém týmu místo?

„Pavel je zlínská legenda, to nikdo nezpochybňuje. Mám ho rád, odvedl tady spoustu práce. Ale rozhodnutí trenérského štábu bylo jasné. Pavel Kubiš se to dozvěděl v nejkratší možné době. Hráli jsme do konce dubna a nemyslím, že by bylo vhodné říct mu to během play off anebo před baráží. Nabídli jsme mu vše, co se sluší a patří. Čili místo u mládeže a pokud ukončí kariéru hned, tak rozlučku před vyprodaným zimákem. Pokud ne, počkáme s tím. Je na něm, jestli nabídku využije.“

Rozhodně nejste alibista a neprodlužujete starším hráčům kariéry na sílu, to se musí nechat.

„Alibisticky nepracuju. Bylo mi to samozřejmě strašně nepříjemné, ale v této pozici dělám nejedno nelidské rozhodnutí za druhým. Když jsem nastoupil, musel jsem dát několika lidem výpověď. Ti taky pracovali pro klub hrozně dlouho.“

Co Ondráček s Honejskem, další třicátníci?

„U Jirky Ondráčka jsme věděli delší dobu, že s ním dál nepočítáme. Přijal to jako profesionál. Honejsek ještě není smluvně uzavřený, s jeho agenturou hledáme nejlepší možné řešení. Kontrakty standardně vypovíme, musíme jim vyplatit patnáct procent z platu v celé nadcházející sezoně. Ale s Pavlem Kubišem jsem se rozloučil, abych tak řekl, důstojněji. S těmi kluky si tykám, nejsem zas o tolik starší. Je fakt, že mi Pavel řekl pár věcí, které jsem čekal. Přiznávám, že to nepřijal s úsměvem. Ale myslím, že jsme se ve finále rozešli jako velcí profesionálové.“

Je to tak, že o tohle trio neměl zájem trenérský štáb?