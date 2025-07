Nepříjemné „uvítání“ pro Tiéhiho v Ostravě. Někdo mu odcizil vůz za více než tři miliony

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 2 )

Vstoupit do diskuse ( 2 )

V Česku si zahrál za Opavu, Slovan Liberec a Slavii. Teď se Christ Tiéhi po dvou a půl letech do tuzemska vrátil a čekalo ho nemilé překvapení. V Ostravě mu totiž někdo ukradl jeho auto značky Mercedes.

Do Baníku přišel Tiéhi na hostování z maďarského DVTK a postupně by se chtěl probojovat do sestavy či alespoň užší rotace trenéra Pavla Hapala. Před generálkou s Banskou Bystricou však řeší jiné starosti.

„Někdo ‚na uvítanou' ukradl Tiéhimu auto. Měl ho zaparkované před hotelem Quality v Ostravě,“ upozornil na svém Instagramu brankář Baníku Dominik Holec.

Luxusní vůz Mercedes-Benz GLE Coupé, verze AMG 53 4MATIC, který se dá pořídit za více než 3 miliony korun a z 0 na 100 km/h se dostane za 5 sekund, tak bude muset francouzský záložník nějakou dobu oželet.

„Tak kdybyste náhodou měli nějaké informace nebo ho viděli, dejte prosím vědět. Díky,“ vyzývá místní obyvatele ke spolupráci slovenská jednička Slezanů.

Středopolaři prověřenému druhou anglickou ligou nezbývá než doufat, že se auto brzy najde. Tyto případy však bohužel končí často daleko za českými hranicemi...