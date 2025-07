Fotbalové přestupy ONLINE: Juliš oficiálně v Liberci, Ancelotti novým trenérem Botafoga

Dukla hlásí posilu do útoku! Kádr Pražanů rozšíří jako volný hráč Rakušan Namory Cissé, který dosud působil ve druhé rakouské lize v dresu Lustenau. „Namory je další posilou do naší ofenzívy. Přichází se zajímavými technickými dovednostmi a solidní rychlostí. Je to další mladý hráč s velkým potenciálem, u kterého věříme, že v Dukle rozvine své dovednosti,“ komentoval pro klubový web příchod sportovní ředitel Martin Hašek. V uplynulé sezoně vstřelil dvaadvacetiletý Cissé, dříve působící v mládežnických týmech Kolínu nad Rýnem, 5 branek.