Stop vystavila autonehoda. Pařík o svém pádu a angažmá v Litoměřicích

Lukáš Pařík si zachytal na dvou šampionátech do 20 let, teď myslí na restart kariéry • Michal Beránek / Sport

Po čtyřech letech za oceánem je Lukáš Pařík zpátky v Česku. Brankář načne nový ročník v Litoměřicích. Sny o NHL vystřídal try out v Chance lize. Zkouška, při které si má říct o smlouvu. Co je za sešupem talentovaného a stále mladého gólmana? „Hlavně moje vlastní selhání. A pak incident z 6. listopadu minulého roku, kdy jsem se při vážné nehodě v Kansasu znovu narodil,“ popisuje Pařík. Ale popořadě...

Jak se upeklo angažmá v Litoměřicích?

„Zatím nepřišla žádná vhodná nabídka z Ameriky. Už jsem nemohl dál čekat, nic nemít a jen doufat. Když se naskytla možnost začít v Litoměřicích, vzal jsem ji. Nejspíš tady začnu sezonu. Co bude dál, to uvidíme.“

Byť jste minulou sezonu chytal v organizaci Colorada, práva stále vlastnilo Los Angeles, které vás v roce 2019 draftovalo. Je to tak?

„Ano. Do 1. června měli čas na to, aby mě podepsali. Tím, že to neudělali, stal jsem se volným hráčem. Šance na smlouvu bohužel nebyla. Na rovinu musím říct, že poslední dva roky mi nevyšly zdaleka podle mých představ. Hlavně poslední sezona. Musím se s tím poprat. Znovu zabojovat, říct si o pozornost, ukázat co umím.“

Celý červen a červenec jste tedy čekal, jestli o vás bude v Americe zájem?

„Přesně tak. Cvičil jsem, připravoval se a čekal, co bude. Něco se řešilo a vlastně pořád řeší. Nechci se ale k ničemu upínat. Soustředím se na start sezony v Litoměřicích.“

Muselo být těžké chystat se na sezonu a nemít tušení, na kterém kontinentu ji strávíte.

„Určitě, psychicky to není nic příjemného. Každý má rád nějaké základní jistoty, já je neměl. Pro mě bylo hlavní uvědomit si a přiznat si, že se mi poslední dva