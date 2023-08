Zlín po Hamrlovi: staví se, tvoří, plánuje… A co nový šéf Beranů?

Když si ve druhé polovině června přišla brzy ráno pro jednatele a generálního manažera prvoligového HC Berani Roberta Hamrlu do jeho domu policie a zadržela ho, zasáhly obavy i zlínský hokej. Image dvojnásobného extraligového mistra utrpěla, fanoušci rivalského Vsetína se přes kopec Sirákov posmívali.

Na sociálních sítích to jelo ve velkém. „Všechno šlo nahoru a najednou se to zarazilo. Bylo to dost nepříjemné,“ přiznává trenér Miloš Říha, jehož právě Hamrla do Baťova města na konci roku přivedl. „Krátkodobě to asi klub poškodilo, ale teď už nevnímám, že by to někdo řešil,“ těší ho.

Nejistota trvala jen krátkou chvíli. Hned po přenocování na policejní stanici šestačtyřicetiletý Hamrla složil všechny funkce a ujistil, že jeho problém (škoda přes 20 milionů korun) se týká podnikatelské činnosti mimo hokejový klub. Navíc z doby, kdy ještě nestál v jeho čele. „Moje kauza by ho mohla poškodit, což nikdy nedopustím, když jsem pracoval na opaku,“ vzkázal Hamrla.

V obchodním úseku skončil i jeho otec Vladislav, majitel agentury H Production a generální manažer druholigového Vyškova, taktéž obviněný ve stejné kauze. Oba jsou stíháni na svobodě a svou vinu popírají. Sedmi z devíti obviněných hrozí až osm let žaláře, dvěma dokonce deset.

Nejvyšší výkonné funkce obsadil prokurista Jan Pravda, jenž se předtím věnoval mládeži u Beranů a nyní už spřízněných Tigers. „Honza je typově jiný než Robert. Rozjel hodně nových projektů, které se dodělávají. Mám z toho dobrý pocit, vycházíme spolu parádně,“ pochvaluje si kouč Miloš Říha. Na střídačku si vzal k sobě někdejšího skvělého centra Petra Lešku , jenž má na starosti útočnou fázi.

Hamrlův konec neznamenal, že by Říha přehodnocoval své setrvání v organizaci Beranů. Měl v kapse novou dvouletou smlouvu (domluvenou ještě za éry bývalého jednatele) a práce u týmu ho naplňuje. Neviděl důvod, proč by měl odcházet. „Dostaly se ke mně informace, že se to klubu vůbec nedotkne. Mohli samozřejmě odejít partneři, ale to se nestalo,“ konstatuje s úlevou.

Na stadionu na Březnické ulici je přes léto čilý ruch, dělníci makají. Stavební úpravy platí město, neboť jde o jeho majetek. Klub ze svého rozpočtu financuje vybavení objektů. Třeba šatna byla už opravdu nevyhovující, zastaralá. Neodpovídající komfortu profesionálního týmu 21. století. „Tipuju, že tak od padesátých let se do ní nehráblo,“ prohodí s mírnou nadsázkou Pravda.

Do lepšího se hráči nastěhovali tento týden. Šatna už je funkční, dolaďují se jen drobnosti. „Je tam sauna, vířivka, ochlazovací bazénky,“ popisuje Hamrlův nástupce možnosti regenerace. V posilovně jsou nové stroje.

Fanoušky na startu nového ročníku Chance ligy kromě venkovní fanzóny nejvíce potěší nové bufety včetně food trucků se širší nabídkou. „Věřím, že se vše do září stihne, lidé to uvidí a ocení,“ přeje si Říha, jenž po prosincovém příchodu zvedl mužstvo ze spodku tabulky až k triumfu v play off a postupu do baráže. Proti Jágrovu odpočinutému Kladnu už neměl jeho zchvácený a zdravotně zdecimovaný výběr šanci, sérii projel 0:4.

Zimák, postavený v roce 1957, každopádně potřebuje ještě rozsáhlejší rekonstrukci. Kdy a jestli vůbec na ni dojde, není v tento moment jasné. Chybí peníze, jak jinak. Výstavba nové hokejové či multifunkční arény ve Zlíně není aktuálně žádné téma. „Ale budou se dělat opravy, aby se mohl stadion používat,“ říká Pravda.

Druhý útok na extraligu je každopádně připraven. V útulnějším prostředí.

