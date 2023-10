Veselí Finové, noví miláčci ve Zlíně. Suomi! skanduje se. Budou mít letiště?

Finský obránce Aleksi Salonen jen chvíli po svém příchodu do Zlína už křepčí s fanoušky • profimedia.cz

Finský útočník Mikko Salmio rychle zapadl do sestavy zlínských Beranů

Zlín, dvojnásobný extraligový šampion, už druhou sezonu nepůsobí mezi elitou a nemá v kádru většinu odchovanců. K návratu mezi elitu mu mají pomoct cizinci, konkrétně Finové. Obránce Aleksi Salonen a útočníci Jesse Paukku, Mikko Salmio, Atte Huhtela. „Povahově jsou neskuteční,“ chválí je trenér Miloš Říha. A herně? Taky žádná stížnost. Naopak. „Jsou pro mě strašně zajímaví,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz.

První tři z nich mají ve svém CV stovky startů v nejvyšší Liize, medaile, starty za juniorské nároďáky. Nejsou úplně levní, ale dobří. „Podmínky jsou rozumné,“ tvrdí Říha. Obrovitý křídelník Salmio je v klubu prozatím na dvoutýdenním try-outu, ovšem je zjevné, že si kontrakt vybojuje. Vždyť ve středeční premiéře proti Třebíči nahrál na dva góly a v elitní finské soutěži nastřádal 537 zápasů. Většinu za JYP Jyväskylä. „Hrál výborně, je silný v soubojích,“ všímal si útočník Pavel Sedláček, jemuž nováček přihrál na gól. Do Baťova města se dostal kvůli marodce v kádru, trenér mu dal šanci na křídle Werbikovy formace. A nelituje. „Ze začátku byla náhoda, že jsme vzali Fina. Ale teď už to náhoda není,“ líčí Říha. „Strašně se mi líbí jejich profesionalismus. Furt trénují, pracují. Ať hrají málo nebo moc, je jim to jedno. V Plzni jsme měli Rekonena, který byl stejný.“

Hlavně třicetiletý zadák Salonen je na Chance ligu špička.