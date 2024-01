Holíkův restart ve Zlíně. Měl jsem rozebranou hlavu. Hledám se, přiznává

Po sedmi letech hrál ve Zlíně jako domácí. Byl to však skličující návrat. Petr Holík (31) musel kousat porážku se Sokolovem (2:3) a také křik nespokojených fanoušků: My chceme ševce! „Musíme se hodit víc do klidu,“ nabádal v rozhovoru pro isport.cz donedávna klíčový útočník Komety, jenž si zvyká na poměry v Chance lize. „Věděl jsem, že to bude těžké,“ dodal.