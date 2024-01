Průžek už jeden pád zažil, další se Slavií odmítá: Druhá liga je strašák

Sérii výher jste se Slavií natáhli na čtyři zápasy. Nabízí se otázka, proč se něco takového nepovedlo v sezoně dřív?

„To si říkáme taky. (usmívá se) Jsme rádi, že vůbec přišla. Kdyby nepřišla, myslím si, že už by to bylo asi hotový. Dál žijeme a za to jsme rádi.“

Dalo by se říct, že jste našli cestu ze dna?

„Až budeme zachránění, tak můžeme říct, že jsme našli cestu ze dna. Každopádně doufáme, že je to ta správná cesta, už to nakopneme a půjdeme takhle dál.“

Dokážete nyní najít příčinu zahučení Slavie až na prvoligové dno?

„V minulém roce jsme prohráli asi jedenáct zápasů o gól. Vždycky chyběly takové detaily. Asi jsme nedělali maličkosti, které děláme teď. Proto jsme nevyhrávali.“

A co kondice? Nebyla minimálně na začátku sezony problém? Přeci jen řadu zápasů v sezoně jste ztratili ve třetích třetinách.

„V kondici jsme určitě problémy neměli. V létě jsme to dobře vzali a držíme si to celou sezonu. S disciplínou jsme měli problémy. Jak říkám, rozhodovaly maličkosti, detaily. Týmy jsme i dokázali přestřílet, ale prohráli jsme o gól.“

Nynější vítězná šňůra a povedená výhra 3:0 nad druhým Vsetínem může být do zbývajících zápasů hodně povzbuzující, že ano?

„Jsme za to rádi, ale dostali jsme se do takové situace, že už nemůžeme koukat, kdo je kdo. Musíme teď porážet každého a vyhrávat. Zahrabali jsme se do toho sami a stejně tak se z toho musíme vyhrabat. Výhry samozřejmě těší, přiblížily nás výš, ale pořád jsme tam, kde nechceme být.“

Vy jste přitom dost podobnou situaci zažil i minulou sezonu v Šumperku, jehož pádu do druhé ligy jste ale nezabránil. Zřejmě není lehké pro hráče se podruhé v řadě hrabat ze dna, viďte?

„Určitě ne. Je to hrozně na hlavu. Druhý rok být takhle u dna… Hlavně pro hlavu je to opravdu těžký. V Šumperku jsme moc neměli tým. Majitel fakt zaspal, neposílil a dělal pak i problémy. Ve Slavii ale všechno funguje. Myslím si, že tým je skvělý. Byla by dvakrát větší škoda, kdyby se to tady nedej bože nepovedlo. Takovou možnost si vůbec nepřipouštíme.“

Předpokládám, že už jen představa, že nyní máte namísto derby se Spartou mnohem blíže k duelům s Kobrou Praha či Letňany, dost straší.

„Celkově druhá liga je větší strašák než derby s Kobrou. Byla by to obrovská tragédie. Uvědomujeme si to. Doufám, že budeme takhle pokračovat, dál bojovat za Slavii a dokážeme to.“

Co bude podle vás rozhodující vedle sbírání bodů ve zbylých 11 zápasech pravdy?

„Musíme hrát jednoduše a obětavě bojovat. Hrajeme za Slavii. Tohle je pro nás play off. Jedenáct zápasů před námi. Musíme pokračovat v tom, co děláme teď.“

Jiří Průžek v posledních dvou sezonách první ligy 2022/23 – Šumperk

51 zápasů

20 gólů

24 asistencí 2023/24 – Slavia Praha

41 zápasů

11 gólů

11 asistencí

