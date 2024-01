Prásk! Brousek Výtisk je stále hrozba, s rivalem ze Zlína „vysklil plexi“

I ve dvaačtyřiceti letech umí obránce Jan Výtisk rozdávat pořádné rány. Ve 43. kole Chance ligy proti Zlínu (5:2) si kapitán Frýdku-Místku u mantinelu počíhal finského útočníka Jesse Paukkua a vysklil s ním tvrzené sklo na hranici vstupu do obranného pásma. Třísk! Tudy to nepůjde, vyslal Výtisk soupeři jasný vzkaz.

Ostravský rodák Jan Výtisk se ani po přesunu do Chance ligy rozhodně nevzdal svého stylu hry. Ostrý hit, obětavý blok. To vždycky byly jeho největší zbraně. I díky tomu odehrál v elitní soutěži za Vítkovice, Spartu, Karlovy Vary, Plzeň, Třinec a Liberec celkem 1057 zápasů a získal čtyři medaile.

Ve stejném duchu pokračuje i ve Frýdku-Místku. „I když jsem šel o ligu níž, tak přece nemůžu změnit, co jsem hrál celý život,“ vyprávěl nedávno v rozhovoru pro iSport.cz. „Budu najednou dávat góly? Budu ofenzivní? To nejde. Můžu si to myslet, ale stejně by to stálo za hovno. Musím hrát svoji hru. A taky nemůžu hazardovat se svým jménem, abych tam byl jako šašek.“

S extraligou se mistr světa do 20 let (2001) a ligový šampion s Libercem (2016) loučil ve Vítkovicích v roce 2020. Pokračoval o soutěž níž v Litoměřicích, teď je kapitánem Frýdku-Místku. V aktuální sezoně odehrál 43 zápasů, připsal si 4 body (1+3).

Nekompromisní střet s finským útočníkem ze Zlína přišel na konci první třetiny za stavu 1:0 pro Frýdek-Místek. Paukku neměl šanci se kolem hrazení protáhnout, Výtisk ho ostře natlačil na plexi, které nevydrželo. Vousatý bek hned po střetu plácnul soupeře hokejkou s výmluvným gestem – všechno v pořádku? Do konce třetiny chybělo pouze 22 sekund, sudí poslali hráče předčasně do kabin, aby se závada během přestávky napravila.