Zlín s Pardavým chce být jako Slováci. Šéf o baráži, Venerovi i brankářích

Existují snahy o snazší zprůchodnění extraligy a první ligy. Na druhou stranu, může mít vůbec vítěz Maxa ligy stejnou kvalitu jako nejhorší tým nejvyšší soutěže? V posledních letech v baráži nestačí.

„Když nemáte narovnané prostředí a kluby nemají možnost připravit se na to, že postoupí do extraligy, během roku nemáte moc šancí pracovat na tom, aby váš kádr byl lepší. Dám příklad: Pokud chci zlákat extraligového hráče na úrovni první, druhé lajny do Maxa ligy, je to prakticky nemožné. Extraliga je dneska de facto uzavřená soutěž, což je pro mě po sportovní stránce špatně. Vyzkoušeli jsme si to my, Vsetín, Jihlava. Prakticky se stejným výsledkem. Je opravdu náročné a komplikované postoupit, a proto k tomu kluby tak přistupují. Kdyby tým vyhrál první ligu a postoupil, získá dostatek času, aby se na extraligu nachystal a ty hráče by během pauzy získal.“

Vnímáte podporu některých extraligových celků, že by také uvítaly přímý sestup a postup?

„Komunikujeme to s prezidentem svazu v naší skupině, kde jsou zástupci prvoligových klubů. Hovoří se o tom, že tam podpora je. V nové sezoně se na systému baráže nic nezmění, ale intenzivně se jedná o změně v dalším roce. Doufám, že se to podaří. I extraliga dneska cítí tlak a musí s tím začít něco dělat.“

Tým povede Slovák Ján Pardavý, který s klubem spolupracoval už na jaře. Proč zrovna on?

„Jánko je hlavní kouč a Richard Kapuš asistent. Oba spolu něco odehráli a věřím, že to bude pro kabinu velmi pozitivní. Jána