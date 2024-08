Poslední sezona. Co pak? Zůstanu u hokeje, přiznává tvrďák Výtisk (43)

V extralize debutoval v sezoně 1999/00, následující rok pak slavil juniorský titul mistra světa. O čtvrt století později hokejový brousek Jan Výtisk (43) stále rozdává radost, další ročník ale pro něj bude s největší pravděpodobností tím posledním. „Řekl jsem si, že jednu sezonu ještě zvládnu. Chci, ať hrajeme nahoře a ať si hokej užíváme. Doufám, že se ještě podíváme do play off,“ říká pro web iSport.cz a deník Sport obránce prvoligového Frýdku-Místku.

Jste pevně rozhodnutý?

„Jednou to skončit musí. Nechtěl jsem to zabalit po minulé sezoně, která byla špatná a nevyšla nám. Může se stát cokoliv, ale na takových devadesát procent to pro mě bude poslední rok. Uvidíme, čemu se budu věnovat dál. Naběhne nová etapa. Ta hokejová byla dlouhá, za což jsem rád.“

Jakým směrem se vydáte? Ví se, že rád jezdíte na motorkách.

„Že bych je třeba opravoval? To bych pak nikomu nedoporučoval na nich jezdit. (směje se) Spíše se budu motat kolem hokeje. Chtěl bych se zapojit do některých věcí, ale uvidíme, jak se to vyvrbí.“

Takže by vás to táhlo spíše k trenéřině?

„Směřuju tímto směrem. Už jsem začal nějakou spolupráci s mládeží Frýdku. Zatím mě to baví. Věřím, že klukům můžu něco předat. Uvidíme, jestli se