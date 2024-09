Kariéru sekl kvůli trénování. Jak chce mladý kouč posouvat hráče pro obra?

Vždycky je zázrak, když v českém hokeji trefíte na trenéry pod 40 let. Nejsou. Kluby mají málokdy odvahu si vyrobit svého kouče. Tomáš Jirků (33 let) vystudoval FTVS, hrál hokej spíš pro zábavu, ale postupně vystřelil do 1. ligy. Kariéru ale zasekl. Stačilo! Teď působí u B týmu Pardubic jako hlavní trenér. „Chci posouvat kluky i pracovat na sobě,“ říká. Ve Vrchlabí vedl nejdřív malé špunty, pak celou mládež. V rozhovoru pro iSport.cz prozradil, jak driluje talent Dynama.

Prokopnout extraligové dveře je pro trenéra pod 40 let spíš neřešitelná situace. Je meta do nich vletět?

„Chtěl bych do extraligy, jednou bych v ní určitě rád trénoval. A s tímhle cílem jsem šel i na vysokou školu. Miluju hokej, chci se mu věnovat a věděl jsem, že to není na velkou hráčskou kariéru. Říkal jsem si, že budu dělat všechno nejlépe, jak umím a postupnými kroky se zkusit dostat nahoru. Mám sny a touhy, které... No, radši je říkat nebudu.“

Proč?

„Protože teď by zněly až bláznivě. (usměje se) Ale nahoru mířím, jednou bych chtěl být úspěšným trenérem v těch nejvyšších kruzích.“

Trochu mě jen zaráží, když říkáte, že to na kariéru moc nebylo. Ve druhé lize jste dělal jako bek bod na zápas, produktivní jste pak byl i v první. Nebyl to lehce chybný úsudek?

„Nebyl, už se blížila třicítka, když jsme takhle hráli ve Vrchlabí. Jako mladý jsem působil v liberecké juniorce, vedení se mnou dál nepočítalo, nemířil jsem do áčka. Ale se školou problémy nikdy moc nebyly, u hokeje jsem chtěl zůstat. Tak jsem podal přihlášku na FTVS a šel studovat. Z Vrchlabí zrovna odešel pan Dědek, klub šel do kraje a dávalo my smysl si tam chodit pinkat pro zábavu vedle školy. Časem se postupovalo a já kloubil studia, trénování dětí a hraní. Rodinu jsem neměl, dvanáct hodin denně byl u mě hokej a nakonec jsme postoupili i do 1. ligy. Takže se mi trochu splnil sen a sáhl si na profi hokej z pohledu hráče.“

A pak jste po jedné sezoně v 1. lize hokej jako kapitán Vrchlabí zabalil. Už to kloubit nešlo?

„Ve třiceti jsem se musel rozhodnout. Pár let se rvát někde ještě o místo, nebo rovnou skončit a být trenér? Smysl mi dávala druhá varianta, protože jednou bych u trenéřiny stejně skončil. Vrchlabí mi dalo ve spolupráci s Pardubicemi šanci dělat asistenta v 1. lize.“

Teď jste hlavní trenér u Pardubic B. Na rovinu, myslíte, že kdybyste sezonu ve Vrchlabí neodehrál s Petrem Sýkorou, že by vás klub vylovil pro svoji rezervu?