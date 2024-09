Vsetín: rekordní počet permanentek! Jsou peníze i ambice na postup

Předlouhých sedmnáct let chybí Vsetín mezi českou elitou. Poslední roky patří šestinásobný mistr ke špičce první ligy, ovšem soutěž už je mu těsná.

Peníze v rozpočtu nechybí, sponzoři jsou stabilní a dávají najevo přízeň. „Slovy vinaře to vypadá, že tento rok bude dobrý,“ pronesl k ekonomice spokojeně šéf Petr Neumann. Během léta navíc došlo k očekávané výměně zastaralých mantinelů, které nahradily moderní, odpružené. Znamená to mimo jiné, že v případě opakovaného postupu do baráže by už Valaši nemuseli hledat azyl jinde, jako byli nuceni na jaře, kdy našli útočiště v Brně na stadionu Komety. Mimochodem, ekonomicky to vyšlo zhruba „šul nul“.

Před touto sezonou se prodal rekordní počet permanentek (cca 2000), kádr posílili brankáři Lukáš s Finem Santerim Lipiäinenem (dorazil na doporučení bývalého gólmana Tomáše Duby), zkušení beci Matěj Stříteský, Jan Zahradníček či útočníci Tomáš Šmerha, Jaroslav Brož nebo Radek Prokeš. „Už jdeme spíš cestou českých a slovenských hráčů,“ objasnil druhý trenér Rob.

Favorit Maxa ligy v přípravě porazil mimo jiné extraligovou Kometu (4:2). Už bez zahraničních opor z předchozího ročníku. Udržet ruského brankáře Maxima Žukova a lotyšské útočníky Danielse Berzinše se Patrikse Zabusovsem se nepovedlo, i když jim klub nabízel velmi solidní podmínky.