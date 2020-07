Šéf Znojma o jednání s Piráty: K licenci i dluhy za 12 milionů? Nesmysl a riziko | iSport.cz

Hokejisté Znojma, kteří od roku 2011 hrají rakouskou mezinárodní ligu, by se mohli v příští sezoně vrátit do českých soutěží. • twitter.com

Ve městě na jihu Moravy udělali všechno pro to, aby fanoušci mohli chodit na hokej. Orli Znojmo museli po letech strávených v mezinárodní soutěži (donedávna EBEL) kvůli koronavirové krizi pořádně utáhnout opasky a minimálně na rok se vrátit do Česka, konkrétně do druhé ligy. Podle slov klubového prezidenta Pavla Ohery za tak velký „ústup“ dolů mohly ekonomické a zdravotní důvody, na ambicích však tým nijak neubral. „Druhou ligu chceme vyhrát. Cokoliv jiného by byl z naší strany alibismus,“ řekl znojemský šéf pro klubový web, kde se rozpovídal o situaci Orlů i nesmyslném jednání s Chomutovem.

Nebýt rázného zásahu, budoucnost znojemského hokeje by byla hodně nejistá. Prezident klubu Pavel Ohera v rozhovoru pro hcorli.cz přiznal, že s vedením začal situaci řešit brzy po vyhlášení nouzového stavu, což byl pro Orly první varovný signál. Když následně bylo jasné, že nejvíce během pandemie COVID-19 budou tratit hlavní partneři týmu, pokračování v EBEL (dnes již bet-at-home lize) se ukázalo jako hodně nepravděpodobné.

„Účast v lize by byla velmi obtížně zvládnutelná. V rozpočtu přijdeme až o 60 procent příjmů. A když k tomu připočteme absolutní nejistotu ohledně toho, kolik diváků bude moct být přítomno v ochozech, pak by z toho byl hazard. Příjmy z prodeje vstupenek pro nás představují výraznou složku rozpočtu,“ prozradil Ohera, který kvůli situaci zatím ani neplánuje rozjet prodej permanentek.

S razantním výpadkem příjmů by navíc nechtěl vystavit hráče riziku, že by ze dne na den byli bez peněz. Navíc pokud by klub zůstal na původním rozpočtu, znamenalo by to pro Znojmo zkázu.

Varianta druhé ligy tak byla pro mužstvo logickým řešením. „U té jsme schopni ji ufinancovat i v nejhorším možném scénáři. Někdy musíme udělat krok zpátky, abychom mohli udělat dva kroky dopředu,“ řekl třiapadesátiletý boss Orlů. I když je podle Ohery klub ekonomicky zdravý, vedení nechtělo zažít podobný scénář jako chorvatský Medveščak Záhřeb, který odstoupil v průběhu ročníku. Přihlášku do třetí nejvyšší soutěže v Česku tak Orli podali již v květnu, nyní alespoň nemusí řešit extrémní nejistotu. Zkrátka vědí, co je čeká.

Ze Znojma farma? Pod Oherou nikdy

Ještě než se však Znojmo vydalo do relativně klidných druholigových vod, pokoušelo se zajistit prvoligovou licenci. Jedinou dostupnou tehdy disponoval v dluzích topící se Chomutov. Jednání s Piráty proběhla, k dohodě ale kvůli podmínkám Severočechů nedošlo.

„Jednal jsem s pány Zwettlerem, Sochorem i Badinkou. Nicméně nabídka Pirátů zněla tak, že bychom spolu s licencí přebrali i všechny jejich dluhy vůči jiným hokejovým subjektům ve výši zhruba 12 milionů korun. A to by pro nás byl ekonomický nesmysl a obrovské riziko, do kterého nejsme ochotni jít. To si tu ligu radši vybojujeme sportovní cestou,“ odtajnil Ohera průběh „námluv“ s klubem, který kvůli neschopnosti dokázat bezdlužnost přišel o licenci na Chance ligu a zahučel až do krajské soutěže.

Na zajištění první ligy pro Znojmo však klub hodlá pracovat v nové sezoně. Pro splnění cíle musí tým vyhrát druhou ligu. Nic jiného si Ohera nepřipouští. Přiznal ale, že zatím neví, jakou ligu budou Orli hrát následující ročník. „Pokud splníme náš sportovní cíl pro nadcházející sezonu, budeme mít na výběr z účasti v Chance lize a mezinárodní bet-at-home lize. Po konzultaci s hlavními partnery klubu a městem Znojmem se budeme rozhodovat. Mluvit teď o jedné nebo druhé variantě, když z médií neustále slyšíte varování o možné druhé vlně pandemie, je nyní opravdu předčasné,“ řekl muž, který týmu šéfuje od roku 2013.

Dokud prý Ohera bude u kormidla znojemského hokeje, nenastane situace, ve které z Orlů bude farma některého z extraligových týmů. S elitními mužstvy je však domluvený, že by nejlepším hráčům ze znojemského kádru, jako jsou například útočníci Vojtěch Němec a Tomáš Svoboda, umožnil v rámci střídavých startů nastupovat v Tipsport extralize. Klubový šéf ale něco takového samozřejmě dovolí pouze v případě, že týmy Znojmu uvolní kvalitní hráčskou náhradu a sezona se bude vyvíjet dobře.

