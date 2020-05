Znojmo se vrátí do Česka! Druhou ligu bude hrát i s hvězdami, potvrdil kouč | iSport.cz

Hokejisté Znojma, kteří od roku 2011 hrají rakouskou mezinárodní ligu, by se mohli v příští sezoně vrátit do českých soutěží. • twitter.com

Znojmo se podle všeho vrátí do českých soutěží, příští ročník by měl strávit ve druhé lize • Profimedia.cz

Český hokej vítá zpět Znojmo. Po devíti letech v EBEL se Orli přihlásí do druhé ligy, tedy až třetí nejvyšší soutěže. A to i s extraligovými posilami Tomášem Svobodou a Vojtěchem Němcem. „Tento překlenovací rok bychom měli strávit v české soutěži,“ potvrdil iSport.cz ve čtvrtek sportovní manažer a trenér Miroslav Fryčer. Zároveň odmítl variantu, že klub v případě krachu Chomutova zaujme jeho místo v Chance lize.

S novým ročníkem EBEL je to nahnuté. Mezinárodní liga s převahou rakouských týmů se v dosavadní podobě podle všeho nerozjede. Na vině jsou uzavřené hranice mezi zeměmi kvůli pandemii koronaviru, s čímž jde ruku v ruce nejistá ekonomická situace klubů. Proto se Znojmo obrací na českou stranu. Od podzimu bude usilovat o postup z druhé ligy. „S tímto kádrem nemůžeme mít jiný cíl,“ uvedl trenér Miroslav Fryčer.

V letní přípravě má znojemský kouč aktuálně jen dvanáct hráčů včetně jediného brankáře Dominika Groha (22 let). Nijak ho to však netrápí. „Gró je opravdu kvalitní, máme mančaft na jakoukoliv ligu,“ reagoval. K optimismu ho vybízí silná osa, kterou tvoří nedávní extraligoví borci Tomáš Svoboda či čerstvá posila Vojtěch Němec, který se na jih Moravy vrací z Plzně. „Chce být doma, navíc bydlí kousek od Svobody. Jezdí spolu na tréninky. Vojtovi se zamlouvá naše vize a přijal naše podmínky. I když měl určitě spoustu nabídek z extraligy,“ domníval se Fryčer. „Je to výhodné pro obě strany,“ dodal.

Prioritou klubu zůstává EBEL, jenže v rakouském ústředí se toho moc nehýbe. Pokud soutěž vůbec začne, bude to téměř jistě bez Znojma. Český zástupce nemůže čekat donekonečna. „Pak bychom nemuseli mít nic. A my chceme, aby se hokej ve městě hrál. A hrát se bude,“ ujistil kouč a manažer v jednom.

Příští pátek je uzávěrka přihlášek. Ta znojemská bude zařazena na seznam účastníků druhé ligy. Výš to zatím nepůjde. Zákulisní spekulace o tom, že se Znojmo posune místo ekonomicky zdecimovaného Chomutova do Chance ligy, jsou podle Fryčera naprosto liché. „Taky jsem to slyšel, ale o žádném odkupu soutěže se nebavíme. Není to téma, které řešíme. Jsme v klidu, jedeme si to svoje. Máme licenci na druhou ligu a jsme připraveni ji hrát,“ informoval s tím, že se to týká i elitních borců typu Němce. „Hráči, kteří sem přišli, počítají se všemi variantami. Bylo jim řečeno, že příští sezona může být i druholigová,“ ujistil.

Kouč nemá obavy, že by Orli nesehnali před rozjezdem ročníku dostatek schopných hráčů. K mání jich prý bude habaděj. „Trh bude zaplavený. Všichni tlačí podmínky dolů. Kromě hvězd typu Gulaše mají hráči podobné nabídky. Není kam spěchat, máme čas,“ tvrdil.

Klub by si finančně troufal i na pokračování v EBEL. „Vždycky jsme hráli s nejmenším rozpočtem,“ připomněl Fryčer. „Byli bychom schopni to odehrát i teď. Není to naše starost číslo jedna. Současná situace, kterou nikdo nečekal, nás neovlivnila tolik jako jiné,“ poznamenal. Nadějně to však s restartem soutěže nevidí. „Čekáme, co bude dál. Měli bychom dvaadvacet výjezdů do čtyř zemí, což s pětadvaceti tajtrlíkama není sranda. Léto může být zajímavé. Signály jsou každý týden jiné,“ doplnil.

Na 99 % se Znojmo objeví jako největší favorit ve druhé lize.