Kometa postaví béčko, licence je od Znojma. Zábranský má velké plány

Kometa převzala licenci na druhou ligu od Znojma, do tří let chce postoupit do Chance ligy • Koláž iSport.cz

Brněnská Kometa rozšiřuje své impérium. Ve druhé lize bude mít od nové sezony svůj tým. Majitel klubu Libor Zábranský se dohodl se Znojemskými Orly na postoupení licence na třetí nejvyšší soutěž s tím, že do tří let se bude slavit v DRFG Aréně postup do Chance ligy! „Dává nám to smysl a logiku. Pro naše mladé i vzhledem k výstavbě nové haly,“ uvedl Zábranský pro iSport Premium. V zamčené části utkání najdete i rozhovor se znojemským šéfem Pavlem Oherou.