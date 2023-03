Fraška v extralize žen: klíčový zápas se hrál u stolu. A Kladno přišlo o finále

Olomouc a Karlovy Vary se po předčasném ukončení prvního utkání předkola play off na dalších termínech série shodly, dva celky extraligy žen během semifinále nikoli. Po dvou utkáních byl stav 1:1. Finalistky měl určit rozhodující třetí duel, jenže ten se odehrál jen u stolu. Celek Kladna nemohl zápas na domácím stadionu v předepsanou dobu pořádat a tým soupeřek z Karviné jím navrhované termíny odmítl. Střetnutí bylo následně kontumováno, do finále postoupila Karviná.

Extraliga mužů a žen, to jsou dva naprosto odlišné světy. Finančně, podmínkami. Srovnávat se moc nedá. Ženy působí na amatérské úrovni. Peněz se nedostává, což přináší svá úskalí. Soutěž nestojí na tak pevných základech. Navíc celá série HC 2001 Kladno s HC Falcons Karvinou probíhala kostrbatě. Provázely ji ústupky a nakonec zřejmě i naschvály. Skončila fraškou. „Není nic hezkého tohle řešit. Mrzí mě, že k tomu vůbec došlo,“ lituje Tereza Sadilová, která ženský hokej na svazu vede.

Už druhý zápas se místo Karviné hrál v Českém Těšíně. Třetí semifinále se mělo hrát v Kladně v neděli 5. března od 19 hodin. Jenže ještě předtím tam bylo na programu střetnutí posledního kola extraligy mužů mezi Kladnem a Karlovými Vary. Zástupci klubu ženského hokeje navrhli posunutí začátku utkání nejvyšší soutěže žen o 45 minut.

„Vzhledem k tomu, že hrálo áčko, chtěli jsme dát čas na 19:45, ale Karviná odmítla, že by pak přijeli domů pozdě. Nabídli jsme ještě nějaké další termíny, ty však zamítli taky, že to nechají na svazu. Chtěli jsme zápas odehrát jindy, ale už to neprošlo. Pro nás je to dost zklamání. Mysleli jsme, že se vždycky dohodneme. U nich jsme taky hráli (druhé utkání z 3. března) v osm večer,“ tvrdí Pavel Novák, manažer a jednatel kladenského klubu.

„Realita byla taková, že ani v nově navrhovaném čase by se utkání nedalo sehrát, protože extraliga mužů končila pozdě, možná ve 21 hodin. Bylo potřeba zajistit, aby holky měly i normální rozcvičení. Na druhou stranu chápu Karvinou, že na tento termín nepřistoupila. Zároveň však nepřijala ani další, což mělo být následující úterý a středa. Museli jsme pak postupovat podle pravidel, komise rozhodla o kontumaci utkání. Bohužel,“ vrací se Sadilová.

Jako řídící soutěže se přitom prý snažila udělat maximum, aby se zápas uskutečnil. Kladno v prvním semifinále zvítězilo doma 6:5, ve druhém prohrálo v Českém Těšíně s Karvinou 1:5. Čas netlačil, finále začíná až tuto neděli. Jenže kluby, které od sebe dělí vzdálenost přes 400 kilometrů, se nedohodly. Po kontumaci třetí partie postoupila do souboje o titul Karviná.

„S Kladnem jsem několikrát komunikovala, aby utkání minimálně přesunuli na jiný stadion, protože jde o semifinále extraligy. Navrhovala jsem Slaný, v Kladně mají ještě druhou halu, na níž bylo veřejné bruslení,“ líčí další podrobnosti Sadilová.

Karviná ve finále vyzve Příbram, jež suverénně vyřadila Litvínov. S ním si Kladno zahraje o bronz. Kdyby rozhodlo semifinále ve druhém zápase, nemuselo se řešit nic a mohlo pokračovat dál. Takhle hledalo náhradní termín. Na poslední chvíli, na což taky doplatilo.

„Nebyla s nimi ani moc dobrá komunikace. Kladno se proti verdiktu ani neodvolalo, možná si uvědomili, že to úplně nezvládli. Myslím, že tohle do sportu nepatří a ženskému hokeji to nepomáhá. Mrzí mě, že k tomu vůbec došlo. Nejhorší je to vůči hráčkám, které za nic nemůžou. Smutné,“ dodává Tereza Sadilová.