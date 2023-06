Ukrajinec ukončil čekání Sparty na titul. Radil mu Neuvirth, míří do USA

Junioři hokejové Sparty urvali titul po 29 letech. Součástí zlaté jízdy mladíků byl i jeden mimořádný příběh. Gleb Artsatbanov, devatenáctiletý ukrajinský brankář, přispěl k triumfu mimořádnými výkony. Nebýt ruské válečné agrese v jeho rodné zemi, v Praze by se neocitl. „Snad se vše brzy vrátí do normálu,“ přeje si mladík. Jak se do Sparty dostal, kam míří dál a co říká na situaci doma? O tom promluvil v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.