V ohrožení i hokej! Včetně profi ligy. Šéf Vsetína: Nevím, zda budeme hrát

Na Lapači se má v sobotu vpodvečer uskutečnit souboj mezi domácími a Frýdkem-Místkem. Pokud svazové ústředí rozhodne, že se situace bude posuzovat operativně a lokálně, je možné, že diváci o zápas nepřijdou. Přímo na stadionu nebezpečí, ani nehratelná mlha nad ledem, nehrozí. „Jde spíš o citlivost k lidem v době, kdy budou řešit jiné problémy. Nepřipadalo by mi vhodné, aby se v takovou chvíli hrál hokej,“ vysvětlil Neumann.

Zatímco borci Frýdku-Místku to mají do Vsetína kousek, Chomutov míří přes celou republiku do Ostravy-Poruby. Proto musí vyjet už o den dřív. Docela štreka čeká také Slavii do Zlína či Kolín do Prostějova.

Případné plošné odložení víkendového programu by se mělo týkat rovněž extraligy dorostu. Možná i juniorů, která má na programu většinu utkání v pátek.