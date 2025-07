Fotbalové přestupy ONLINE: Laci odchází ze Sparty, jde za Jurečkou. Posila Pardubic

Fotbalisty Pardubic posílil belgický útočník Simon Bammens z druholigového týmu Patro Eisden Maasmechelen. Sedmadvacetiletého hráče čeká první zahraniční angažmá. „Bude to pro mě něco nového. Moc se na to těším. Čeká nás spousta těžkých zápasů, ale doufám, že to jako tým zvládneme,“ uvedl Bammens, který měří 191 centimetrů.

„Jsem takový klasický typ hrotového útočníka. Snažím se být nepříjemný v pokutovém území. Mám na to výšku a dokážu této přednosti využít. Věřím, že přesně tím budu spoluhráčům pomáhat. Chci hlavně střílet góly, od toho útočníci jsou,“ řekl belgický útočník, kterému v předchozím klubu vypršela smlouva. V minulé sezoně odehrál 34 zápasů a dal 10 gólů.