Furch v ocelovém městě. Mluvil o konci v Omsku i inspiraci Hudáčkem

"Čerepovec jsem ještě pořádně neviděl, jen halu, dost intenzivně jsme v poslední době trénovali, nebyl čas. V centru jsem byl dvakrát, jednou na procházce, jednou na večeři s kluky z týmu. V červenci se nám s manželkou Kateřinou narodil syn Yanick. Jsou oba v Česku, plánuju je sem přesunout co nejdříve," přiblížil na serveru sovsport.ru první dojmy z nové destinace Furch, který v Čerepovci podepsal roční smlouvu.

Chmury z neprodloužení kontraktu s Omskem by ve Furchově hlase nevystopoval ani slavný inspektor Columbo. Brankář českého národního týmu přitom na Sibiři působil od roku 2015 a po tři sezony byl jednoznačnou jedničkou. Odchytal 179 utkání s úspěšností zákroků 92,8 procenta a průměrem 1,95 inkasovaného gólu na zápas, šestnáctkrát nepustil ani jeden puk.

Hokej je ale týmový sport, úspěšný ročník od zmaru dělí výkony v play off. V předchozích dvou sezonách Furch pomohl Avangardu postoupit do čtvrtfinále, v tomto ročníku ale ztroskotal už v 1. kole v sedmém utkání na Ufě.

"V Omsku jsem byl doma. Když jsem tam přestoupil, zamiloval jsem si to tam. Město, fanoušky i boršč. Klub ale chtěl po sezoně smlouvu ukončit. Proč? To já nevím. Na to se musíte zeptat jich," vyprávěl mistr ligy se Slavií z roku 2008 v rozhovoru pro Sov Sport. V brankovišti Omsku Furcha nahradil starý známý Fin Karri Rämö, který se do klubu vrátil po pěti letech, aby se v nedávném přípravném zápase s Magnitogorskem zranil.

Ale zpět k nejlepšímu brankáři MS 2016, kde český tým skončil pátý.

"Po ukončení smlouvy jsem hledal nový tým, kde bych mohl chytat. Chtěl jsem zůstat v KHL, začala se řešit varianta Čerepovec. Okamžitě jsem zavolal své kamarády Júlia Hudáčka, který v klubu dříve působil, a Matěje Stránského, ten tam je nadále, a na všechno se jich vyptal. Kluci mi potvrdili, že klub dokáže hráčům vytvořit super podmínky. Jednali jsme dál, až jsme se dohodli," doplnil Furch.

Slovenský gólman Hudáček v klubu působil v loňské sezoně (Severstal se probil do play off, kde vypadl v 1. kole 0:4 s Petrohradem) a fanoušky si získal svým unikátním showmanstvím. Po utkáních řádil s maskotem, dirigoval vítězné chorály, což ostatně dělal v každém svém působišti.

VIDEO: Podívejte se na Hudáčkovy oslavy





"Hudáček byl v tomto směru nedostižný, bude těžké chytat tu po něm. Něčím fanoušky překvapit. Je mi jasné, že lidé chtějí po zápase, hlavně když se vyhraje, vidět nějakou show. Přemýšlím o tom, ale ještě jsem se nerozhodl," řekl Furch a pokračoval.

"Vím, že v Severstalu jsou velké ambice. Doufám, že vedení klubu ukážu, že sázka na mě byla dobrá volba. Miluju, když jsem pod palbou střel, zatím to na mě docela létá, s obránci se ještě poznáváme. Cítím se ale po psychické stránce výborně, jsem připravený vyjet na led a bojovat o své místo."

Spolu s Furchem jsou na soupisce Severstalu ještě dva ruští brankáři - talentovaný Alexei Artamkin a Sergei Magarilov.

Proč "stopka" na masce dostala STOP?

Přesun do 300 tisícového města na břehu Rybinské přehrady ušetřil Furchovi patálii, která postihla Omsk zkraje července. V nadcházející sezoně bude hrát Avangard svá domácí utkání v Balašiše, kam se celý klub dočasně přestěhuje s ohledem na problémy s konstrukcí své haly. Vedení zvažovalo, že by se zápasy hrály i v Mytišči nebo Krasnojarsku, ale nakonec se rozhodli pro Balašichu. Arénu Mytišči totiž využívá i basketbalový tým Chimki, v Krasnojarsku se v březnu uskuteční univerziáda. Výhodou Balašichy je poté vzdálenost od Moskvy a lepší cestování.

"Během venkovních zápasů v Moskvě se utkání zúčastňovali i naši fanoušci. Pravděpodobně bývalí obyvatelé Omsku, kteří šli do hlavního města za prací. Proto si nemyslím, že by Avangard zůstal v azylu úplně bez podpory. Každopádně ale atmosféra bude asi nesrovnatelná, v Omsku byl každý zápas skoro vyprodaný, v areně byla až neuvěřitelná energie," popsal Furch, který v posledních měsících řešil také podobu nové masky.

S oblíbeným nápisem STOP v Čerepovci lapat nebude. "Přesunul jsem se do jiného týmu a člověk, který pro mě už několik let maluje masky, nabídl nový design. Značka STOP se mi líbila, ale musí být vždy červená a bílá, což by se k barvám Čerepovce nehodilo, proto ta změna. Na novém skeletu mám Říjnový most, který je v Čerepovci. Prostě jsem zadal do Googlu Čerepovec a vyjel mi, nic moc originálního," vyprávěl s úsměvem Furch a na závěr povídání práskl, čí střely se v KHL nejvíce obává.

"Nejnebezpečnější střela? Tu měli asi Mozjakin a Kovalčuk, když hrál ještě za Petrohrad. Z posledních zkušeností má ale největší bombu Denis Kuljaš, jsem rád, že přestoupil a mám ho u sebe v týmu."