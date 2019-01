Kovář má rekord KHL: Dal jsem klukům čouda, že mi tam nic nepustili | iSport.cz

Mít nízký průměr inkasovaných gólů je fajn. Chlubit se vysokou úspěšností zákroků? Další super věc. Jenže všechno stejně skončí u jiného měření. Vyhrál. Prohrál. Ostatní je jen sranda. Jakub Kovář si první variantu v sezoně vychutnal už počtyřiatřicáté. „Je to víc než osobní čísla. Samozřejmě že každý gólman chce mít dobré statistiky, je to velký ukazatel jeho výkonnosti, ale počet výher je nejdůležitější,“ spokojeně vykládá gólman.

Jaké emoce u vás vlastně meta, že jste vítězný rekordman KHL, vzbudila?„Strašně si vážím, že jsem rekord získal. Když jsem se díval na statistiku, tak první tři místa měli brankáři, kteří vždycky došli do finále, takže doufám, že na ně navážu i v play off .“

Hlídal jste si, že se něco takového může blížit?

„Právě že ne. Po zápase v Čeljabinsku (6. ledna) mi psal kamarád, že jeden známý říkal, jak se blíží rekord v počtu výher v KHL. A že pokud zvládneme všechny zápasy do utkání v Bratislavě, padne výhra číslo třicet čtyři právě tam. Na Slovensko se chystala celá moje rodina, kamarád taky, takže jsem měl sen, že to vyjde už tam. Jenže dvakrát jsme prohráli a muselo se to odložit.“

Jak je vlastně těžké se vydrápat v KHL na čtyřiatřicet výher a nechytat za mocné kluby Petrohrad nebo CSKA Moskva?

„Hodně věcí se musí sejít. Potřebujete chytat v týmu, který je schopen vyhrávat a dává góly, vy musíte být zdravý a odchytat co nejvíc zápasů, pak samozřejmě musíte mít sám výkonnost. Když přijde zápas, který je z týmového pohledu třeba o něco horší, brankář mu musí pomoci. Udělat z jedenačtyřiceti zápasů třicet čtyři výher není jen tak. Těžko můžete hrát pořád jen suprově.“

SEZONA JAKUBA KOVÁŘE Zápasy Výhry Průměr obdržených branek Úspěšnost zákroků 41 34 1,66 94,4 %

A odměna je ten chvilkový pocit, když se vyplaví euforie, že všechno vyšlo?

„Jednoznačně. Vyhrajete, všichni mají pozitivní náladu. V šatně hraje veselá muzika, a i když třeba uděláte sám v zápase nějakou chybu, daleko lépe se rozebírá. Pokud vám zápas nevyjde, je v kabině ticho, žádná hudba a vy máte plnou hlavu toho, co jste měl dělat jinak.“

Zato mít už čtyřiatřicet pozápasových diskoték je jiný odvar.

„Po té poslední výhře jsem to musel tedy v kabině trochu seřvat. Deset minut po zápase a nic, žádná muzika. Klukům jsem dal trochu čouda, že mi tam nic nepustili.“ (usměje se)

Co se vlastně v ruské kabině hraje?

„Hodně jede ruská muzika a je fajn, melodická, mám ji rád. Jak navíc už rusky rozumím, docela si to užívám. Anglické písničky se hrají taky, ale po zápase víc ruské, na náladu to funguje dobře. Je to takový pop, rap, trochu do rocku... Všehochuť.“

Platí se vlastně za rekordní zápis v ruské kabině? Dovedu si představit, že v Česku by brankáře sedřeli z kůže.

„Právě že vůbec. V Česku platíte za všechno. Když něčeho dosáhnete, když se vám narodí dítě. V Rusku je to naopak. Pokud se vám narodí dítě, složí se právě na vás celá kabina, protože všichni chápou, že vás nečekají zrovna lehké časy. (usměje se) Mimčo nějaké prachy stát bude. Funguje to tady jinak, když spoluhráči vidí, že jeden z nich musí něco zaplatit, spíš na něj vyberou. U nás je to tak, že i když hrajete za malé peníze, pořád se po vás něco chce.“

Aha, takže teď čekáte jen na dárkový koš z Jekatěrinburgu.

(usměje se) „Jo, asi mi přinesou bonboniéru.“





V KHL je jenom šest jedniček, které odchytaly přes čtyřicet zápasů. Není náročné jet v tomhle zápasovém režimu i přes přechody z časového pásma do pásma?

„Měl bych ještě víc, ale v listopadu jsem měl po nároďáku problémy s nohou, takže jsem vynechal šest zápasů. Nebýt toho, mám zase asi nejvíc utkání. Od pauzy jsem chytal všechno, prosinec a leden je náročný, zápasů je dost. Zápasovou únavu mám ale strašně rád, cítím se při ní dobře, spíš nemám rád delší pauzy. Snažím se dobře regenerovat, chci být na každý zápas dobře připravený. Trenér mi vychází vstříc, že nemusím absolvovat některé tréninky úplně do konce a dotáhnu se třeba v posilovně.“

Máte v regeneraci nějakou svoji speciální vychytávku?

„Mám rád třeba kryokomoru, ale kvůli jednomu zranění jsem tam delší dobu chodit nemohl. Teď už můžu, je kousek od baráku, takže ji využiju. Nikdy jsem taky nebyl moc na masáže nohou, ale zjistil jsem, že to je věc, která mi dost pomůže. Mám navíc v kabině speciální kalhoty, které přes stimulaci lymfatického systému pomáhají odvádět z těla škodliviny. Snažím se o sebe starat, jak nejlépe dovedu.“

Když hrajete v různých časových pásmech, dostanete se někdy do stavu, že nevíte, co je za den, kolik je hodin? Jen vychytáte zápas a jdete si lehnout?

„S tím lehnutím je právě největší problém. V Moskvě hrajete třeba až o půl osmé večer, konec je v deset, pak nějaká regenerace, protažení. Odjíždíte kolem jedenácté ze zimáku. Na letišti jste o půlnoci, trvá, než se do letadla nahází bágly. Na palubě si dáte večeři, vyletíte někdy ve čtvrt na dvě v noci a třeba dvě hodiny jste ve vzduchu. Usnete dejme tomu na hodinu. Někde dosednete, na mrazu se venku zase probudíte, ale v hotelu jste tak ve čtyři ráno a není úplně jednoduché usnout. Nemám rád, když druhý den vyspáváte do oběda, takže nejtěžší je, abyste si nějak srovnali denní plán. Pozdní příjezdy do hotelu a to, že se musíte nějak přinutit usnout, je pro mě asi to nejhorší.“

BRANKÁŘI KHL S NEJVÍCE VÝHRAMI V JEDNÉ SEZONĚ Jméno Klub Ročník Zápasy/výhry Jakub Kovář Jekatěrinburg 2018/19 41/34 Karri Rämö Omsk 2010/11 44/33 Vasilij Košečkin Magnitogorsk 2014/15 51/32 Vasilij Košečkin Magnitogorsk 2013/14 51/30

V lednu jste nastoupili proti Petrohradu i CSKA Moskva, od prvního dostal Jekatěrinburg 0:6, od druhého 0:3. Jde gólman ze zápasů s evropskými giganty hodně vyždímaný?

„Oba zápasy jsme projeli na celé čáře, nedali nám vůbec čuchnout. S Petrohradem bylo hotovo už po první třetině, s CSKA jsme se drželi do 47. minuty, dlouho to bylo jen 0:1. Jenže my měli celkem jenom třináct střel, hrálo se u nás ve třetině. Mrzí mě, jak to dopadlo. Celá liga čekala, jak se s tím popereme, když se držíme na špici konference. Oni nám ukázali, že jsou jinde.“

Je KHL jejich liga?

„Rozpočtem jsou úplně jinde než zbytek. Mají nejlepší ruské hokejisty v Evropě, do toho nejlepší trenéry, doktory, maséry, vybavení, absolutně všechno. Je možné je porazit. Ale srovnávat se s nimi v delším časovém horizontu budete těžko.“

Takže KHL je jenom o tom, kdo si to z Východní konference rozdá proti jednomu z obrů ve finále?

„Zase tak to být nemusí. Hodně se mi na Západě líbí třeba Jaroslavl, kterou trénuje Dmitrij Kvartalnov, bývalý trenér CSKA Moskva. Hrají totálně defenzivní systém, nikomu nic nedovolí. V bráně mají výborného mladého brankáře Konovaljova. Když chytí formu Jokerit, taky může udělat věci. Nic není dopředu dané, ale abyste CSKA Moskva s Petrohradem porazili v sérii na čtyři vítězné zápasy, musí každý z hráčů ve vašem týmu podat totálně nadstandardní výkon.“

Koho ze dvou gigantů sám řadíte výš?

„CSKA má nad Petrohradem už osm výher v řadě, je mladší, dravější, o něco lépe si plní defenzivní úkoly. Takže výš letos vidím je. A nám to snad taky půjde, chceme jít v sezoně co nejdál.“