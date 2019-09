V KHL tipují prvního odvolaného kouče. Bude to Jandač, hlásí prestižní web | iSport.cz

Padesátiletý český trenér má za sebou jednu sezonu na střídačce Magnitogorsku a nebyla zase tak úspěšná, jak by si vedení představovalo. Postup do play off byl nutností, vypadnutí v prvním kole už se tolik nelíbilo.

Na tiskové konferenci před startem nového ročníku bylo Jandačovi jasně sděleno, že teď by měl s klubem dokráčet až do finále soutěže. To nebude nic snadného. Možná proto mu na serveru championat.com moc nevěří a šance, že bude jako první odvolán právě bývalý šéf české reprezentační lavičky, vyšponovali na 80%.

„Jandač nikde nevyhrál žádnou trofej a s českým národním týmem dvakrát vypadl ve čtvrtfinále mistrovství světa. Na olympiádě v Pchjongčchangu pak skončil čtvrtý. Proč byl tedy vybrán jako někdo, kdo má vrátit Magnitogorsk na špičku, je těžko pochopitelné,“ opřel se do trenéra žurnalista Gleb Burkov.

„Jandač sám už dříve řekl, že by pro něj bylo vítězstvím zůstat u týmu po celou dobu platnosti kontraktu. Zdá se ale, že se mu to nepodaří,“ pokračoval s kritikou.

Magnitogorsk před ročníkem 2019/20 dost posiloval. Aby všechno nestálo jen na stárnoucím Sergeji Mozjakinovi, přivedl například útočníky Erica O´Della, Andreje Loktionova a Brandona Kozuna. Poslední jmenovaný byl mimochodem jediným úspěšným střelcem v prvním zápase sezony.

Na druhém místě žebříčku se s pravděpodobností odvolání 75% umístil Vjačeslav Bucajev z Nižněkamsku a třetí byl Kurt Fraser z Kunlunu, který má šanci na konec celých 65%.

Dalšími soupeři Metallurgu budou Čereovec a Viťaz, pokud Jandač chce, aby se jeho pozice vylepšila, budou potřeba dvě vítězství.