Hrubec o koronaviru i jak pomohl získat Wolského. Kde by hrál play off? | iSport.cz

Oddechl si, rodina už je z Číny sužované nebezpečným koronavirem dávno pryč. Stejně tak je mimo zemi i brankář Šimon Hrubec, který v ruské KHL chytá za Kunlun Red Star. „Momentálně jsme na tripu po Rusku a do Číny už se vracet nebudeme,“ líčí v rozhovoru pro Sport. „Sám jsem zvědavý, kde budeme hrát play off, pokud se nám ho podaří vybojovat.“

V Pekingu, kde hokejisté Red Star hrají své zápasy, zatím žádné případy nebezpečného koronaviru hlášené nejsou. I tak je brankář Šimon Hrubec rád, že je aktuálně mimo Čínu. Stejně tak jeho rodina. A může se soustředit na boj o play off i případné angažmá pro nadcházející sezonu. „Z Kunlunu je zájem, to je příjemné vědět,“ říká osmadvacetiletý reprezentant.

Čínský koronavirus je aktuálně celosvětové téma, jak situaci prožíváte?

„Po pravdě, prožívám to na dálku, asi jako zbytek světa. My teď máme shodou okolností naplánovaný třítýdenní tip po Rusku. Poslední zápas základní části jsme měli hrát doma s Rigou, ale liga ho přesunula jinam. Bude se hrát na neutrální půdě, my už se prakticky do Číny nevracíme.“

V Číně s vámi byla i nejbližší rodina, naštěstí stačila včas odcestovat…

„Jako kdybych to tušil, rodinu jsem domů poslal už před třemi týdny. Věděl jsem, že nás čeká dlouhý trip, tak jsem jim říkal, že nemá cenu v Číně zůstávat. Jediné štěstí, protože přijeli domů a začalo se to rozšiřovat. Stejně tak i já jsem si vzal na trip všechny věci. Už když jsme letěli do Finska, abych si je mohl poslat poštou do Čech. V Číně jsem si nechal jenom malé příruční zavazadlo a oblek. Mám vše u sebe a nemusím se do Číny teď pro nic vracet. Jako bych to tušil.“

Co je koronavirus? Nový typu koronaviru se nedávno objevil v Číně a způsobuje onemocnění plic. Původ viru zatím není známý, zřejmě se na člověka přenesl z nakažených zvířat. Mezi příznaky infekce patří dýchací potíže, horečka a kašel. Virus, který se začal koncem loňského roku šířit z Wu-chanu, zabil už nejméně 106 lidí a jen v Číně je jím nakaženo více než 4500 lidí. Další případy jsou i v zahraničí, kde ale nikdo nezemřel. V Evropě byla nákaza potvrzena v Německu či ve Francii.

Říkal jste, že poslední zápas základní části budete hrát na neutrální půdě, už víte kde?

„Přesně ne. Počítám, že v Rusku, možná v Novosibirsku. Ráno jsem ale zaslechl i něco o Uzbekistánu, že tam je nějaký tým VHL a případně by se tam prý hrálo i play off . Všechno to jsou ale zatím jen zvěsti, mění se to ze dne na den. Stoprocentní je, že se nebudeme vracet do Číny. Zajímavé bude, pokud uděláme play off. Může se taky stát, že pak budeme hrát všechny zápasy u soupeře. Sám jsem zvědavý, jak to bude.“

Není to tedy jen civilní, ale i sportovní nepříjemnost?

„S tím člověk nic neudělá. Jsem hlavně rád, že je rodina doma. Štěstí v neštěstí, že stačili odjet. V Pekingu sice zatím nebyl zaznamenaný žádný případ viru, ale pro jistotu nám budou ve středu dělat testy. Pokud budeme chtít. Já chtít budu, pro klid duše.“

Je to velké téma v kabině?

„Samozřejmě, je to vážné téma. Snažíme se to i zlehčit, v nadsázce říkáme, že po nás teď soupeři u mantinelů moc nepůjdou (usmívá se). Že to bude bezkontaktní hokej. Ale není to pochopitelně legrace. Když jsme hráli poslední zápas v Číně, stáli jsme na modré při hymnách, kouknul jsem se do hlediště a úplně všichni měli roušky. To byl zajímavý pohled.“

Ruce si s vámi soupeři po zápase podali?

„To jo. Jenom nevím, jestli si je hned neběželi vydezinfikovat…“

Říkáte, že zatím nevíte, kde byste hráli play off . Že byste zalobboval pro Třinec, případně České Budějovice?

(usměje se) „To asi nehrozí.“

Proč ne, Wojtka Wolského jste pro Oceláře také nedávno pomohl z Kunlunu zajistit, je to tak?

„No... Věděl jsem, že před pár lety se tohle jméno v Třinci projednávalo. Při poslední výluce říkali, že má přijít Wojtek Wolski, takže jsem měl tohle jméno s Třincem spojené. Když jsem do Kunlunu přišel, hned jsem se o tom s Wojtkem bavil. Říkám mu: ‚Je pravda, že jsi měl jít do Třince?‘ Prý, že jo, ale tehdy dal ještě přednost Polsku kvůli rodičům. Když jsem se teď dozvěděl, že v Kunlunu končí, tak jsem hned volal Honzovi Peterkovi (sportovní ředitel Ocelářů). Aby měl čerstvou informaci, že Wojtek tady končí. Ať si s tím naloží, jak chce. Honza byl rád, ptal se mě, jak Wojtek hraje, jak na tom je. Řekl jsem mu, že dobře. Že se gólově trápí jenom proti mně na tréninku (usmívá se). Taky jsem hned Wojtkovi psal, že jsem mu udělal v Třinci dobré jméno a může začít jednat.“

Procenta za pomoc při přestupu mít budete?

(usměje se) „Ne, vůbec. Jsem rád, že jsem mohl pomoct.“

Asi vás nepřekvapilo, jak Wolski do ligy vlétnul?

„Nepřekvapilo, kvalitu má. Přece jenom, KHL je pořád trošku jiný level, věděl jsem, že v extralize bude dominovat.“

Co vaše sportovní forma? Máte odchytaných 28 zápasů, s kolegou Smithem se střídáte vcelku pravidelně.

„Jsem rád za porci zápasů, kterou jsem dostal. Šel jsem tady s tím, že budu o místo bojovat, Smitha měli podepsaného jako prvního brankáře. Dopředu jsem říkal, že jdu překvapit. Také mi přišlo, že mě i koupili trochu jako zajíce v pytli, sami pořádně nevěděli, co čekat. Pak zjistili, že ten kluk z Čech asi chytat umí. Jsem rád, že cítím důvěru od spoluhráčů i trenérů. Bojujeme o play off, jsme na hraně, bude záležet, jak bude hrát Vladivostok, který má o pět zápasů míň. Pravda je, že teď se potýkáme s menší krizí. Kolikrát vedeme třeba 3:0 a zápas ztratíme. Takhle už jsme přišli asi o čtyři zápasy. S tím musíme něco udělat.“

Pozici jste si vybudoval, vylepšil. Co případná další smlouva?

„Řeší se. Z Kunlunu je zájem, to je příjemné vědět. Čekáme, co se otevře jinde. Bylo by lepší mít případně víc nabídek a pak se rozhodnout co dál. Rozhodně bych rád zůstal v KHL, baví mě, liga je to opravdu výborná.“