Abdul míří do KHL i přes zranění: Vidí na 20 procent, ale mentálně je silnější | iSport.cz

Stalo se to před pěti lety. V únoru 2015 šel devatenáctiletý Jindřich Abdul jako člen áčka Znojma v EBEL pomoct na dvě utkání juniorce. Po pár minutách druhého duelu s Vídní ho protihráč nešťastně píchnul koncem hokejky do oka. Následky byly kruté. Na pravé oko vidí útočník jen ze dvaceti procent. „Lepší už to nebude,“ dozvěděla se posila ruského Čerepovce.

Tuhle smutnou story popisoval Abdul už mockrát. Každý se na to ptá. A kdo nemá příležitost to s ním probrat osobně, stačí kliknout na internetu. „Když si moje jméno hodí člověk do Googlu, vyjede mu minimálně patnáct dvacet článků o tom zranění,“ pousměje se.

Dnes už o všem hovoří s nadhledem. Na omezení si zvykl, byť ho občas pobolívá hlava. V pohodě řídí auto a válí na ledě. Líp než kdykoliv dřív. Dokonce je schopen na celé věci vidět pozitiva. „Kdybych měl zdravé oko, možná bych nebyl tak silný mentálně. Vše je tak, jak má být. Možná se to mělo takhle stát, aby mě to posílilo jinak,“ konstatuje uvědoměle.

Celou situaci si zpětně několikrát prohlédl na videu. Bez emocí. Záští netrpí, na nikom se hojit nemínil. „Spíš to byla nešikovnost toho kluka. Nezazlívám mu to. Ani nevím, jak se jmenoval,“ líčí vsetínský odchovanec. „Trenér Zajíc se po tom zápase vyjádřil, že oni hráli jako prasata a že to dost možná bylo úmyslné. Ale já to tak neberu. Tohle se může stát,“ pokrčí smířeně rameny.

Půl roku marodil, naskočil do další sezony. Na čas se vrátil do Vsetína, kde si zahrál třetí nejvyšší soutěž. Hokejovou reinkarnaci se vším všudy zažil na Slovensku. I tam začínal až ve druhé lize. Z Prešova si ho vytáhl Poprad, následoval snový minulý ročník ve slavném Slovanu. A nyní přijde skok do KHL. „Myslím, že v Rusku o tom zranění vědí. Ale berou mě snad kvůli tomu, co jsem předváděl na ledě,“ předpokládá.

V hokeji už se nikdy nedostane na sto procent svých možností, to je jasné. Přesto se stal hvězdou slovenské extraligy a cítí se dost psychicky odolný na to, aby zvládl na úrovni i KHL. Úraz citlivého místa ho změnil. „Naučil jsem se vnímat jinak lehčí zranění,“ popisuje. „Když jsem měl na konci sezony něco menšího, měl jsem na to úplně jiný pohled a v pohodě jsem to zvládal. Dřív jsem byl úplně hotový z toho, že jsem na týden mimo hru. Teď už mě takové věci nerozhodí.“

Dávno se srovnal i s tím, že líp už nikdy neuvidí. Zrak se mu může jenom zhoršovat. „Není žádná šance na zlepšení,“ prohodí. „Chodil jsem ve Zlíně k jedné z nejlepších doktorek v Česku. Řekla mi, že už to tak zůstane do konce života,“ dodá.

I s citelným handicapem se však šikovný útočník odrazil k úspěšné kariéře.