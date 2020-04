Byl jako Pastrňák, pak ho zastavilo zranění oka! Teď Abdul vybojoval KHL | iSport.cz

Klikatá životní cesta. Jindřich Abdul musel během kariéry překonat těžké zranění oka (2015), vrátil se ale na led a znovu bojoval za svůj sen. V již uplynulém ročníku slovenské extraligy se stal nejproduktivnějším hráčem soutěže, v 53 zápasech za Slovan Bratislava nasbíral 62 bodů. Příliš často se nestává, že by hráč ze slovenské nejvyšší soutěže putoval přímo do KHL, tady bylo ale vše jinak.

O Abdula se začaly zajímat tři kluby, jeden mu předložil smlouvu. Nebylo co řešit. Klub zatím 24letý forvard specifikovat nechtěl. „Já už mám o své budoucnosti dá se říct jasno. Ještě to není oficiální, ale smlouva už je podepsaná. Dostal jsem nabídku, která se neodmítá. Mám na mysli ruskou KHL," komentoval Abdul pro server hokej.cz.

„Jednalo se tam asi se třemi zájemci, přičemž jeden z nich rovnou poslal smlouvu, takže nebylo co řešit. Není to obvyklé, aby se někdo dostal ze slovenské extraligy přímo do KHL, takže si toho moc vážím. Zároveň se hodně těším, bude to výzva,“ dodal.

Zranění ho postihlo, když šel pomáhat znojemské juniorce. Na pravé oko vidí zhruba z 20 %. „Kdybych tím sám sebe pořád omlouval a vymlouval se, na co by mi to bylo? Tohle nechci. Beru to tak, že když budete makat, vždycky můžete dosáhnout věcí, na nichž vám záleží. Hraju, jak nejlépe umím," prozradil před ročníkem 2019/20 pro iSport.cz a právě toto krédo mu nakonec pomohlo.

Posunulo ho zase o krůček blíž k vysněnému cíli živit se hokejem na co nejvyšší úrovni a ukázat svůj um. Vyjma EBEL se Abdul poprvé v kariéře podívá za hokejové hranice Česka se Slovenskem a rozšíří českou enklávu v Kontinenální hokejové lize. A kdo ví, vsetínský rodák třeba zalarmuje i národní tým.