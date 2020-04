Abdul přeskočil do KHL: Hokeji jsem měl dávat víc, Pastrňák by mě poznal | iSport.cz

Extraligu přeskočil, seniorskou reprezentaci taky. Z bratislavského Slovanu, kde po vážném zranění oka nakopl svou kariéru, to bere útočník Jindřich Abdul (24) přímo do KHL. Do Čerepovce si vítěze kanadského bodování slovenské ligy vyžádal ruský kouč-ras Andrej Razin. Kvůli němu si rodák ze Vsetína možná obstará na léto boxerský trénink. Pro jistotu… Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz >>>

Na pravé oko vidí jen ze dvaceti procent. Přesto hraje Jindřich Abdul hokej tak dobře, že si vysloužil kontrakt v KHL. Talent měl odjakživa, v mládežnických kategoriích se měřil s Davidem Pastrňákem. Pak udělal pár chyb, do toho přišel vážný úraz. „Měl jsem tomu dávat víc. V osmnácti jsem hrál EBEL a myslel si, že jsem mistr světa,“ připouští v rozhovoru pro iSport Premium. Ještě může leccos dohnat… Třináctého července se má hlásit na nové adrese v Čerepovci.

Upřímně, nemáte obavy, zda se v KHL uplatníte? Je to jiný level než slovenská liga.

„Obavy samozřejmě mám, ale pořád je to jenom hokej. Věřím, že se přizpůsobím a zapracuju se tam. Minulý rok jsme na začátku přípravy hráli se Slovanem v Hradci Králové proti Spartaku Moskva. Oni byli sice v plném tréninku, ale hráli prakticky v plné sestavě. A byl to vyrovnaný zápas. Myslím, že se dá na vše zvyknout.“

Tuším, že si vás vybral kouč Severstalu Andrej Razin, jehož jste poznal v Popradu. Sedí to?

„Dá se to tak říct. Trenér mě znal, vytipoval a vše se řešilo přes něho. Říkal, že mě poslední rok pečlivě sledoval. Vyhodnotil to tak, že na to mám. Pak to samozřejmě musel probrat s mnoha dalšími lidmi. Byly spekulace o jeho odchodu, ale nakonec v Čerepovci zůstal. Když jsem přišel do Popradu, působil tam jako konzultant. Pomáhal trenérovi Marcelu Ozimákovi, se kterým spolupracoval v Rusku. Potom se s někým nepohodl. Víte, jak to chodí u Rusů. Trošku to chtěl celé převzít a nejspíš do toho začal kecat víc, než si v Popradu představovali. (úsměv) Po nějakých dvou týdnech odletěl Razin pryč a už o něm nikdo neslyšel.“

JINDŘICH ABDUL Narozen: 1. února 1996 (24 let) ve Vsetíně Pozice: útočník - křídlo Klub: Severstal Čerepovec (Rus., KHL) od léta 2020 Předchozí kluby: Vsetín, Sparta U-18, Znojmo, Třebíč, Vsetín, Prešov, Poprad, Slovan Bratislava

Takže jste se znali čtrnáct dní a po třech letech vás vzal do KHL. Hezký příběh…

„Viděl ve mně potenciál. Mě a ještě jednoho kluka z týmu se tehdy ptal, jestli bychom to nechtěli jít zkusit do Ruska do nižší soutěže. A že když získá angažmá v KHL, chce nám dát šanci aspoň na zkoušku. I za tu krátkou dobu v Popradu jsem poznal, že to pod ním bude dost velká makačka. Před několika týdny jsme spolu mluvili přes FaceTime. To byl náš prvotní kontakt.“

Šestačtyřicetiletý Razin má kontroverzní pověst. Nikde dlouho nevydržel, v hokeji si nadělal dost nepřátel. Tušíte, co vás čeká?

„Mám informace od mého agenta Vladimíra Vůjtka, že když měl Razin v Jekatěrinburgu české kluky, bylo to dost vyhrocené. Fakt na ostří nože. S brankářem Kubou Kovářem se to dostalo víceméně do fáze: Buď