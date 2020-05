Mozek a beranidlo Jaškin: proč je z něj v Rusku hvězda. Cíl je dál NHL | iSport.cz

Rozbij útok a jdi si sednout. Dívej se, jak se rozhoduje zápas, fandi. Sem postupně spadla kariéra Dmitrije Jaškina v NHL. Před rokem se upsal Dynamu Moskva a odešel do Ruska. Zvolil správně. Spojení s Vadimem Šipačovem mu sedlo. Rus je asi nejšikovnější centr v KHL, Jaškin zase beranidlo, hrana chlap. „Musíte si ale taky dávat bacha na jeho rychlou střelu,“ varuje brankář Jekatěrinburgu Jakub Kovář. Jaškin dostal jako první Čech cenu pro nejužitečnějšího hráče soutěže. Proč v KHL opět našel radost a vyletěl vzhůru? Odpovědi nabízí ruský novinář či Robert Reichel, v zamčené části článku najdete i rozhovor s Jaškinem, v němž popisuje, proč podepsal v KHL na další dva roky, ale i to, že se stále chce vrátit do NHL.