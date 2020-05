Největší ikona KHL zůstává. Přijde však o stomilionový balík! | iSport.cz

Sergej Mozjakin se probíjí do šance v šestém finále KHL • Pavel Mazáč (Deník Sport)

Téma (ne)pokračování hokejového génia Sergeje Mozjakina v Magnitogorsku a výše jeho odměny se v ruských médií intenzivně řešila od konce minulé sezony. Klubová ikona stojící za dvěma Gagarinovými poháry byla po léta zvyklá od někdejšího šéfa klubu Gennadije Veličkina brát ročně kolem 180 milionů rublů (přes 66,6 milionů korun).

Nyní se obměněné vedení v čele s prezidentem Sergejem Laskovem vzhledem ke koronavirové krizi i rostoucímu věku veterána rozhodlo o razantní snížení jeho odměny.

Olympijského vítěze z Pchjongčchangu 2018 nová nabídka, která měla činit přibližně 60 milionů rublů (typická pro veterány KHL), nejprve pořádně urazila a dostala obě strany do sporu. Po dvou měsících intenzivního jednání ale Mozjakin s agentem evidentně polevili. Někdejší nejlépe placený hráč ligy si tak přijde na „pouhých“ 50 milionů rublů (přes 17,4 milionů korun). Na bonusech by nicméně mohl získat ještě víc.

„Roční smlouva mezi Sergejem Mozjakinem a Metallurgem byla podepsána a jsem rád, že tento příběh už skončil. Jednání se samozřejmě ukázala jako velmi obtížná, jakmile ale došlo k dohodě, byly obě strany spokojeny. Sergej i klub vyjádřili přání pokračovat ve spolupráci,“ řekl agent Sergej Paremuzov pro championat.com.

Na trůnu bohatýrů byl Mozjakin vystřídán Vadimem Šipačovem z Dynama Moskva, který si příští sezonu vydělá 120 milionů rublů. (na seznam největších boháčů KHL se podívejte ZDE<<<)

Dacjuk by měl brát ještě méně

Rodák z Jaroslavle, který odmítl NHL, musí fakt výrazného snížení platu přijmout a zdaleka není jediný. Celá řada ostřílených borců musela v KHL pro příští sezonu kvůli zmenšení platových stropů pořádně slevit. Mozjakinův bývalý parťák Danis Zaripov v Kazani klesl na 60 milionů rublů z původních 130 milionů.

Pavel „The Magic Man“ Dacjuk, který by měl nadále pokračovat v rodném Jekatěrinburgu, má jít s penězi mnohem níž (ze 100 milionů na 15-20 milionů podle webu championat.com). Legenda ruského hokeje a bývalý tahoun Detroitu však plat již určitě neřeší, hokejem se chce nyní především bavit.

Podobně by to mohl nyní cítit i Mozjakin. V již desáté sezoně za Magnitogorsk navíc stále může vytěžit maximum. V městě je všemi milován, náramně se tam usadil, devatenáctiletý syn Andrej se navíc začíná prosazovat v tamní juniorce. Ruský matador, který v 593 zápasech za Metallurg nasbíral 662 kanadských bodů (306 gólů a 356 asistencí), má navíc v omlazujícím týmu mít důležitou roli mentora a opory trenéra Ilji Vorobjova.

„Je úžasné, že s námi Sergej zůstane i příští sezonu. Fanoušci Magnitogorsku na něj nedají dopustit, je to skutečná legenda KHL. Jeho zkušenosti budou pro tým velmi užitečné, nepochybně má mladé co učit. Sergejovy silné stránky využijeme co nejefektivněji,“ řekl hlavní kouč Metallurgu.

