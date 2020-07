Hrubec o charitě s Čechem i Kunlunu: Jackpot! Sen o NHL pořád mám | iSport.cz

S premiérovou sezonou v zahraničí může být z osobního pohledu spokojený. Šimon Hrubec i v ruské KHL ukázal, že chytat umí. Dostal nabídku z Jokeritu Helsinky, terén sondovaly další kluby jako Magnitogorsk, Dynamo Moskva nebo Čeljabinsk. Reprezentační brankář ovšem znovu podepsal Kunlunu Red Star. „Jsme placeni v dolarech, trenér je Kanaďan, máme kanadsko-americký tým a nově se z Číny přesunujeme do Mytišči. To je výhra v jackpotu,“ říká s nadšením.

Cítí se jako voják po návratu z náročné mise. Adrenalin, zápřah a napětí už Šimon Hrubec vyloženě postrádá. „Je super, že jsem mohl být pět měsíců doma s rodinou, ale rád bych se zase vrátil na misi,“ říká s úsměvem 29letý gólman v rozhovoru pro Nedělní Sport a iSport Premium.

Vaše hokejová mise bude pokračovat v Kunlunu, přestože nabídek jste měl víc…

„Ano, měl jsem konkrétní nabídku z Helsinek. Připravenou přímo k podpisu. Potěšilo mě to, protože mají krásně složený tým. Když jsme proti Jokeritu v uplynulé sezoně hráli, bylo znát, že mají dobrý mančaft. Ale upřímně říkám, nabídka nebyla podle mých představ. Hlavně kvůli daním. Téměř padesát procent z výplaty bych musel odvádět. To by byl velký zásah.“

Na druhou stranu, Helsinky by mohly být lepší pro rodinu a civilní život. Nebilo se to ve vás?

„Chvíli mě to v hlavě hlodalo. Musím však říct na plnou pusu, rozhodly peníze. Proti Kunlunu bych si ještě pohoršil. Nechci se rouhat, nerad bych, aby to vyznělo nějak divně, ale prostě to nebylo podle mých představ.“

A další nabídky?

„Chvíli tam bylo koketování s Magnitogorskem. Ale to se mezi sebou bavili agenti, na tohle místo mohli být v řadě třeba další tři gólmani. Podobně Dynamo Moskva a Traktor Čeljabinsk. Pak Číňané přišli se zajímavou nabídkou. A když už jsem si tam za první rok nějakou pozici vybudoval, nechtělo se mi měnit. Navíc jsme zaměstnanci klubu, jsme placeni v dolarech, trenér je Kanaďan, máme kanadsko-americký tým a nově se z Číny přesunujeme do Mytišči. To je výhra v jackpotu. Hrát v takovém týmu za takových podmínek je fajn.“

Když jste do Ruska před rokem odcházel, nevylučoval jste i případný posun do zámoří. Že byste šlapal podobnou cestou jako Pavel Francouz. NHL stále figuruje ve vašich plánech, či snech, že?

„I tohle je jeden z důvodů, proč jsem zůstal v kanadsko-americké organizaci. Třeba náš generální manažer v Kunlunu je Scotty MacPherson, v minulosti pracoval jako skaut Tampy.