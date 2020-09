Hrubec čeká na odlet, start KHL nestihne: Chaos! Jsem z toho přešlý

Kanadsko americký štáb trenérů rozprášený. Většina opor ze zámoří pryč, navzdory předběžně podepsaným smlouvám. A v ligové generálce s Lokomotivem Jaroslavl debakl 0:7 s těžko uvěřitelným poměrem střel na bránu 9:53!

„Jestli nám zůstane takový tým, a já se do brány nakonec dostanu, tak to bude docela kvapík, abychom vůbec něco uhráli,“ sleduje Hrubec na dálku divoké dění kolem Kunlunu. „Skoro se bojím, aby to nebylo tak, že budeme hrát jen o to, abychom dostávali co nejmenší dardy.“

Liga začíná v pátek, ale vy v Rusku ještě nejste. Čím to?

„Jsem v Budějovicích. Měl jsem odlétat v pondělí, nejpozději v úterý, ale samozřejmě se od té doby spousta věcí změnila. Jsem z toho celý přešlý, protože všechno je teď pro mě jedna velká neznámá. Nevím, co si mám myslet.“

Na čem odlet vázne?

„Nejdřív mi dlouho trvalo vyřídit pracovní víza. Ta se povedlo získat, ale pak nám řekli, že když odlétám do Ruska, tak to musí být nejméně deset dní dopředu nahlášeno. To jsem nahlásit nemohl, protože jsem víza ještě neměl. Nerozumím tomu. Proč jako? Aby si nás prověřili, že jsme opravdu hokejisté? Možná se moc dívám na americké filmy, ale fakt nevím, proč by si nás měli takhle po příletu prověřovat.“

Kdy tedy za týmem vyrazíte?

„Udělali nám skupinu hráčů a lidí, kteří mají do Ruska přijet. Jsou v ní i všichni Američané a Kanaďané. Tedy ne všichni, jenom ti, kterým pokračuje smlouva. A tam nám generální manažer napsal, že minimálně do 10. září musíme být všichni doma. Pak teprve můžeme letět. Fakt zajímavé. Víza mám, to je skvělé. Čekám tedy už jen na povolení vlády, že můžu přiletět do Ruska. Začátek sezony nestihnu, to je utopie, protože první zápas hrajeme v pátek.“

Po získání víz se v původním plánu ještě start ligy stihnout dal?