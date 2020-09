Kovář vyléčil COVID: Z tréninku mě odnesli. Popsal situaci v Rusku a KHL

Jakub Kovář si výbornými výkony v KHL vysloužil návrat do reprezentace, na Karjala Cupu by měl být jedničkou • Michal Beránek (Sport)

Český brankář Jakub Kovář s Jekatěrinburgem postoupil v nejkratším možném termínu do čtvrtfinále play off Kontinentální hokejové ligy • Profimedia.cz

Ještě před rokem se týmy v KHL dělily na tři skupiny. V první byly Petrohrad a CSKA Moskva, dva bohatí obři. Za nimi smečka, která je chtěla přetlačit, jako Dynamo Moskva, Jekatěrinburg a spol. A pak zbytek, který by byl rád za postup do play off. Teď týmy můžete do tří skupin dělit taky. Ti, co COVID19 už měli, ti, co ho mají, a ti, kteří ho časem dostanou.

„Tahle sezona bude hodně jiná,“ hned vypálí brankář Jakub Kovář, který v KHL začíná osmou sezonu v řadě. Přiletěl do Ruska, čtrnáct dní strávil v povinné karanténě, stejnou dobu trénoval a pak prodělal jako většina Jekatěrinburgu COVID-19. Na turnaji v Magnitogorsku se nakazila jeho parta, Chabarovsk i Novosibirsk. Jen Magnitogorsk zázračně nic.

„Blbý je, že každý hráč to snáší úplně jinak. Někdo je pozitivní čtrnáct dní a necítí vůbec nic. Já byl třeba jeden z posledních, kdo onemocněl a taky první vyléčený, ale pořád se necítím dobře. Tahle nemoc je divná. Někoho to postihne méně, jiného více,“ popisuje Kovář svůj stav pro deník Sport.

Jeho tým začal trénovat Bill Peters, kterého v listopadu smetlo z NHL vystoupení obránce Akima Aliu. Obránce přiznal, že před devíti roky ho trenér rasisticky ponižoval, Peters pak okamžitě skončil v Calgary. Teď je v KHL. Ale víc, než v jakém je tým stavu a jakou má sílu, řešíte, jestli je zdravý. A jak dlouho bude. Takhle to bude mít každý.

KHL oficiálně přiznala 131 nakažených hráčů. Neoficiálně se mluví o hokejistech, kteří mají tak poškozené plíce, že museli být hospitalizováni v nemocnici. Kovář si na péči ale rozhodně nemůže stěžovat: „Skoro obden za mnou chodí lidi z nemocnice a dělají mi testy. Za to jsem moc rád. Náš tým se k pandemii postavil hodně dobře. Překvapilo mě ale, že v Rusku se celkově bere COVID až trochu lehkovážně. Čas pak ukáže, jestli bylo správně nad tím mávnout rukou, nebo budeme jednou všichni litovat, že jsme to neřešili víc.“

Každopádně ještě není fit, i když testy ukazují, že je v pořádku. „Na první zápas se oproti minulým sezonám vůbec nepřipravuju. Negativní testy jsem měl jen pár dní zpátky, mám za sebou pouze dva tréninky a ani jeden jsem nedokončil, z posledního mi museli pomáhat. Z COVIDU jsem si odnesl lehký zánět na plicích, který mi tam pořád zůstává. Nedokážu dokončit trénink, asi těžko zvládnu teď odchytat zápas,“ zamračí se.

„Začátek sezony bude příšerný. Někde bude v hledištích deset procent kapacity, jinde třicet. Do toho bude chybět kondice i herní sebevědomí. Hokeje budou první měsíce asi dost příšerný,“ povzdechne si nejúspěšnější český brankář v historii KHL.

Týmy by měly mít speciální režim. Otázkou je, nakolik je dovede ochránit. „Nebudeme se vídat s novináři, nebudou k nám pouštět fanoušky po zápasech. Ale cestování po letištích bude normální, na tripech nás klasicky čekají hotely, jejich kuchaři a číšníci. V posledním rozboru krve jsem měl protilátky, které by mě měly chránit další dva měsíce. Co se ale bude dít pak? Nikdo neví,“ netuší Kovář.

Na ambasádě navíc slyšel, že rodina se za ním kvůli pandemii minimálně půl roku nepodívá. „A to je teprve průser, taková doba bez rodiny je příšerná. Už mě i napadlo, jestli stojí za to tady být. Normálně bych teď řešil, že chceme vyhrát KHL, cítil bych nervozitu před prvním zápasem, těšil bych se. Ale teď? Z druhého tréninku mě odnesli. Mám jiné myšlenky, než jestli skončíme první. Jediné, co mě zajímá, je zdraví,“ říká.

Sezona v KHL bude kvůli létání, i kvůli tomu, že se má hrát podle plánu v pěti zemích, plná otazníků. Třeba Finsko tlačí na Jokerit Helsinky, aby soutěž nehrál. Hranice s Ruskem jsou zavřené. Týmy se perou s virem, nebo se s ním už dopraly.

„Jedna věc je příšerně nefér. Jednou to chytne asi každý, ale záleží kdy. Moskevské týmy si tím prošly už v červenci a velkou část srpna měly na to, aby se dostaly do formy. My kromě tří hráčů, kteří jsou zdraví, a dvou, kteří mají v těle protilátky, jsme komplet nedávno ulehli. Na první zápas budeme doplnění o hráče z farmy a z juniorky. Bude to zvláštně zalepený,“ dodává Kovář.

KHL bude teď jiná. Stejně jako každá soutěž v Evropě.



