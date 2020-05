Jaškin je jako naštvaný Hulk. Pešán ho musí umět využít, pak spustí bengál | iSport.cz

Dmitrij Jaškin (v popředí) oslavuje společně se spoluhráči postup do čtvrtfinále play off KHL • Profimedia.cz

Nejsou to extra velké počty, ale Česko má i špičkové hráče na evropské úrovni. Jen je ne vždy dovede využít tak, jak umí jejich kluby. Podívejte, jak dlouho trvalo, než získal svoji pozici v reprezentaci Jan Kovář. V Rusku líbali ruce Jiřímu Sekáčovi, Jakubu Kovářovi, ve Švýcarsku Romanu Červenkovi. Ale v reprezentaci? Spíš jste cítili nějaké divné brnění, že to není ono.

Klíčové je proč. Na jednu stranu slyšíte, že chybí hráči v top klubech, v těch, kde se vyhrává. Přitom tam jsou, jen málokdy klapne jejich totální vyladění i na mezinárodní scéně. Věří Sekáčovi a spol. jejich kluboví trenéři víc? Možná. Každopádně to v reprezentaci nejsou oni.

Bude důležité, aby Filip Pešán dokázal tuhle skupinu použít. Patří sem už i Dmitrij Jaškin. Vždycky je výhoda takového chlapa v sestavě mít. Základní předpoklad, kterým vyčnívá? Je jiný. Žádné hbité a mrňavé křidélko, které poletuje a sem tam bodne. Tohle je velký chlap, který si věří a udělá díru i do železobetonového opevnění. Takový Hulk, když se naštve. Najděte mu místo a správnou lajnu, on před brankou spustí bengál. Přesně tak se vytáhl v Dynamu Moskva.

Jeho příklad může sloužit dobře i pro jiné české hráče. Máte pocit, že s vámi za mořem vytírají podlahu a umíte víc? OK, pojďte se předvést. Ne se uklidit do tramtárie někde na Urale. Mějte ambice, chtějte být výš. Táhnout silný tým. Tohle je cesta, jak se za rok dva vrátit do NHL, klidně v úplně jiné pozici. A během té doby z takových služeb může těžit i národní tým. To není úplně etapa na levačku.