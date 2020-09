Radil pomohl Spartaku k ukončení černé šňůry! Bodovali i další dva Češi

Český brankář Roman Will vychytal v dresu Čeljabinsku první čisté konto v KHL • instagram.com/@hc_traktor

Do utkání proti Novosobirsku nemohl zasáhnout ani brankář Jaroslav Askarov • Profimedia.cz

Zohorna poslal hosty do vedení v 17. minutě a zapsal se do statistik i v druhém utkání, do kterého v sezoně nastoupil. Obránce Mašín si v Kontinentální lize připsal premiérový start a hned v prvním zápase bodoval.

Spartak v druhé třetině otočil stav a v 48. minutě jeho vedení pojistil Radil druhým gólem v ročníku. Třicetiletý český útočník nastoupil po více než dvoutýdenní pauze a dokázal bodovat ve třetím utkání za sebou.

Ufa - Viťaz Podolsk 6:5, Spartak Moskva - Chabarovsk 3:1 (Radil 1+0 - T. Zohorna 1+0, Mašín 0+1).