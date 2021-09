Rarita v KHL. Tým vedl fanoušek! K výhře nepomohl, ani gól á la Lemieux

Cože? Kovalčuk na střídačce Novosibirsku? Leckoho mohlo v pondělí napadnout, že ostřílený ruský útočník Ilja Kovalčuk se rozhodl ukončit kariéru a okamžitě se vydat na trenérskou dráhu. Šlo však pouze o shodu příjmení. Již zmíněný Alexander za sebou nemá kariéru ověnčenou úspěchy, na profesionální úrovni vlastně nikdy nehrál. I tak se jako obyčejný hokejový fanoušek stal na malou chvíli koučem mužstva z KHL.

Mohl za to vděčit soutěži „expertů na gauči“, kterou Sibir vyhlásil na konci července. Stejně jako v Česku především během vrcholných akcí národního týmu se i v Rusku předhání tisíce hokejových „expertů“ se svými nejlepšími radami na sociálních sítích. Vedení Novosibirsku si tak řeklo, proč jim nedát příležitost ukázat se a jednomu z nich umožnit dostat se na lavičku profesionálního týmu.

„Více než 313 lidí vyjádřilo přání zapojit se do soutěže a otestovat se v teorii hokeje,“ informovali zástupci klubu ze Sibiře, kteří ze žádostí vybrali 15 zájemců. Soutěžní porota nejprve z dostupných životopisů zhodnotila kreativitu účastníků, zásadní pro ně ovšem byly úkoly zaměřené na hokejovou teorii. Měli tak například představit a odůvodnit svou predikci, jak Novosibirsk dopadne v sezoně či vytvořit ideální složení pětek z dostupných hráčů. Do finále se dostalo pět soutěžících, z nichž se 28. srpna stal vítězem Alexander Kovalčuk.

Čím vlastně zaujal devětatřicetiletý Rus? Kromě znalostí zřejmě svým ironickým vysvětlením, jak se stal hokejovým „expertem".

„Po hokeji jsem začal prahnout už v dětství. Díky zdlouhavému naříkání a brekotu jsem si nakonec vyprosil hokejku. No a při jednom zápase na zamrzlé nádrži jsem byl tak zabraný do hry, že jsem si nevšiml protijedoucího útočníka, který to do mě napálil. Následkem toho jsem si roztrhl obočí, což mi zřejmě ukončilo hokejovou kariéru a poslalo na dráhu experta a kritika. S postupem času jsem si začal všímat, že právě tady hokeji rozumím jako nikdo jiný, že vím, jak je potřeba hrát. Jako odborník jsem mohl přímo určovat taktiku hry bez ohledu na vítězství, prostě jsem mohl vést!“ stálo v Kovalčukově životopisu.

Lidé o Alexandrovi začali údajně tvrdit, že je „odborník“ v době příchodu internetu. Do té doby o tom prý věděla jen Kovalčukova manželka a kočka. Tvrdil také, že jisté znalosti má i ve sportovní psychologii, když si před olympiádou v Londýně 2012 přečetl knihu ruského sportovního psychologa Rudolfa Zagajnova. „Už si nepamatuji, co tam bylo napsáno, ale hrdě říkám, že jsem četl knihu o sportovní psychologii,“ uvedl Kovalčuk, jenž po vítězství v soutěži „gaučových expertů“ podepsal 12. září jednodenní smlouvu s Novosibirskem a hned následující den se postavil na střídačku vedle hlavního kouče Andreje Martemjanova.

Z výsledného představením Sibiru proti Čerepovci nemohl mít Kovalčuk radost. Tým, v němž působí slovenský útočník Adam Liška, uštědřil Novosibirsku porážku 2:4. Z lavičky se však fanoušek povýšený na trenéra přeci jen dočkal jednoho velmi působivého momentu. O hokejovou parádu se na začátku druhé třetiny postaral zkušený útočník Valentin Pjanov. Třicetiletý hráč mužstva ze Sibiře, který v minulosti oblékal i dres Pardubic, okamžitě po vyhraném vhazování poslal puk na bránu a skóroval.

Kousek, kterým legendární Mario Lemieux 23. prosince 2002 v zápase NHL s Buffalem bez sebemenšího problému oslnil fanoušky v NHL a setřel kritizující novináře, je v Pjanovově podání speciální i díky tomu, že se stejný hráč prosadil tím samým způsobem už před čtyřmi lety v Omsku během úvodního utkání sezony proti Dinamu Riga. Skvělá akce však stačila pouze na srovnání skóre na 2:2. Zbytek zápasu patřil Severstalu.