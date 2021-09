Kovář se letí léčit domů. Co dál? Když se uzdraví, třeba extraliga

Zvládl jen první zápas KHL. Od té doby brankář Jakub Kovář do akce nešel a Jekatěrinburg si v nouzi obstaral Dmitrije Šikina z Kunlunu. Čekání, jestli se dá česká jednička dohromady, je u konce. Klub zveřejnil, že se s hráčem domluvil na rozvázání kontraktu. „Jde o zranění, které mi teď neumožňuje hrát hokej,“ prozradil jen Kovář, konkrétní být nechtěl.

Poslední play off chytal s poraněným meniskem, ale klub ani gólman nepotvrdili, jestli se problém týká operovaného kolene. „Musím si vzít delší pauzu, než zjistím, jestli se ještě zvládnu na druhou půlku sezony vrátit, jestli to zkusím až od příští sezony, nebo to bude znamenat úplný konec,“ pronesl gólman. V tuhle chvíli neví, která z variant se jeví jako nejpravděpodobnější: „Zatím je ještě brzy říkat. Teď poletím domů, navštívím co nejvíc doktorů, abych si vyslechl, jaké jsou moje možnosti, co se dá ještě dělat.“

V KHL odchytal Jakub Kovář 401 zápasů, mezi všemi gólmany v historii soutěže mu patří třetí místo. Pokud by se sezona vyvíjela normálně, dostal by se brzy před Konstantina Barulina a už by před ním zůstával pouze Vasilij Košečkin. V počtu výher mu patří 2.-3. místo, o které se dělí s Barulinem (187). V Rusku teď začínal devátou sezonu a jen jednu působil v Čerepovci, jinak celou dobu patřil Jekatěrinburgu. S ním sice teď rozvázal kontrakt, ale práva na něj klub drží až do konce současné sezony. Kdyby se do Ruska vracel, tady by na něj měli přednostní právo.

„Jakubovo působení v Avtomobilistu zůstane navždy v paměti fanoušků z Uralu. Český gólman se stal skutečným symbolem týmu a oblíbencem tribun. V Jekatěrinburgu bude Jakub vždy vítán! Přejeme našemu brankáři hodně štěstí v dalším životě, vyřešení zdravotních problémů a návrat na led,“ uvedl klub v prohlášení na svých webových stránkách.

Brankář se pak v sobotu večer rozloučil přes svůj instagram s fanoušky. „Společně s vámi jsme se z klubu, který bojuje o postup do play-off, stali ambiciózním týmem, který si klade ty nejvyšší cíle. Mé srdce zůstane tady s vámi, v mém milovaném městě, v mé domovské aréně. Budete mi moc chybět, děkuji za milé vzpomínky,“ napsal mimo jiné. Než Kovář do Jekatěrinburgu přišel, třikrát za sebou klub nehrál play off. Od sezony 2013/2014 v něm chyběl jen jednou, v roce 2017, kdy český brankář chytal v Čerepovci.

Ve 33 letech kariéru balit nechce, byť se mu v tuhle chvíli moc nechce o zranění dlouze vyprávět. „Pořád se ještě cítím na vrcholu kariéry, minulá sezona byla jednou z mých nejlepších. Věřím, že když tenhle problém vyřeším, pořád budu ještě platným hráčem pro některý evropský, nebo český klub,“ řekl.

Pokud se zvládne dát dohromady, je celkem pravděpodobné, že by se mohl objevit v extralize. Jestli v lednu nahlásí, že se cítí fit, mohl by se stát posilou pro play off. Než podepsal smlouvu v Jekatěrinburgu, sondovaly kolem něj situaci Pardubice a Sparta. Zájem měly i České Budějovice, jediný český klub, kde zatím Kovář chytal. Mohla by o něj stát i Kometa, kde se stará o brankáře jeho osobní trenér Václav Pipek. „Udělám všechno proto, aby mě můj syn viděl ještě naživo v brance,“ dodal ještě Kovář.