Třinec prohrál na závěr LM v Norsku 2:6, Kometa padla v Zugu

České kluby v úterním programu hokejové Ligy mistrů nezářily. Třinec, který o naději na postup do play off přišel minulý týden v domácím utkání se Storhamarem, prohrál i druhé utkání s norským soupeřem, tentokrát na jeho ledě 2:6 a v základní skupině E skončil se čtyřmi body poslední. V hodně okleštěné sestavě prohrála i Kometa, která padla ve švýcarském Zugu 1:2. Narozdíl od Ocelářů si však Brňané play off zahrají, o čemž bylo jasno už minulý týden. Do play off se překvapivě probojovaly i týmy z hokejově méně vyspělých zemí - Bolzano (Itálie), Rouen (Francie) a právě norský Storhamar.