Köhler o galapředstavení v nájezdech: Super! Ale moc je netrénujeme

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:14. de la Rose, 33:10. P. Zdráhal, 44:46. Tybor Hosté: 11:53. Mallet, 29:01. Köhler, 54:52. L. Čermák, . Mueller Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, de la Rose – Szturc (A), Lev (A), Schleiss – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Dej, Baláž, Toman – Pytlík. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Plášek ml., Hruška, Mallet – Kašpar, R. Zohorna, L. Horký – Dočekal, L. Čermák (C), Köhler. Rozhodčí Hradil, Pražák – Jindra, Zíka Stadion Ostravar aréna Návštěva 7 303 diváků

Udeřil jste ve vlastním oslabení. Nebyl jste šancí překvapený?

„Saša Mallet tam šel napadat rozehrávku. Oni si trošku nerozuměli a dali si to špatně. Jejich hráč podklouzl, já jsem přečetl tu hru a dostal jsem se k puku. Vystřelil jsem a trefil jsem to.“

Utkání rozhodovaly nájezdy, ve kterých jste uspěli ve všech třech pokusech. Trénujete je hodně?

„Ani ne, myslím, že je trénujeme tak nějak průměrně. Nijak extra se na ně nezaměřujeme. Sem tam to v tréninku je, ale nijak extra. Někdy na to přijde řada. Ani na Patrika Bartošáka žádná příprava neproběhla, kluci to ale vyřešili skvěle.“

V zápase bylo hodně vyloučených. Přesilovky však ani jednomu týmu příliš nešly.

„Ty byly špatné. První lajna si to dala, měla nějaké šance, ale ta naše druhá přesilovkou toho moc nevymyslela. Asi bychom měli být v tom lepší.“

Jak vás bavilo prodloužení? Šance v něm střídala šanci, byla to skvělá podívaná.

„To máte pravdu. Bylo to tam a zpět, branková šance na jedné střídala na druhé. Mohli jsme rozhodnout jak my, tak domácí. Došlo to do nájezdů, je jedno jestli vyhrajeme v prodloužení nebo nájezdy.“

Vítkovice jste porazili posedmé v řadě. Víte o té sérii?

„Vůbec, teď to od vás slyším prvně. Nějak to nevnímám. Čím déle to budeme tahat, tím lepší pro nás.“

