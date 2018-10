Ocelář Svačina chválí Polanského: Je to náš nejnasekanější hráč

Svačina v elitní soutěži odehrál přes pět stovek zápasů (551 zápasů/ 121 gólů + 162 asistencí). Oblékal dresy Vítkovic, Plzně, Mladé Boleslavi, Liberce a Třince, má tři stříbrné medaile (Vítkovice 2010, Liberec 2017 a Třinec 2018). „Jsem rád, že jsem tady mohl odehrát tolik zápasů a ještě snad nějaké přidám.“

V pátek jste hráli proti Spartě (4:5sn), v sobotu proti Pardubicím. Únava znát nebyla?

„Ani ne, hrálo se až v šest večer. Měli jsme dobrovolný trénink ráno, takže kdo chtěl spočnout doma, přišel až na zápas. Prvních pět, sedm minut trvalo, než jsme se do toho dostali, abychom to rozjezdili a pak už to bylo čistě v naší režii.“

Vy jste si „spočnul“ a přišel až na zápas?

„Ne, řekl jsem si, že půjdu dopoledne na led a že se pak vyspím na hotelu. Protože nevím, jestli by mě děti doma nechali spát, takže pro mě byl trénink ta odpočinkovější varianta. (usmívá se) Ráno jsem si odtrénoval, dal si oběd a pak jel na hotel Vitality si na dvě hodinky lehnout. Chtěli jsme navázat na výkon se Spartou, protože kdo ten zápas viděl, musel uznat, že to byl oboustranně super hokej. To byl cíl i proti Pardubicím, jít do toho úplně stejně.“

Za dva zápasy jste dali deset gólů, to je o dva víc než v prvních šesti kolech. Rozstříleli jste se?

„Určitě to je pozitivní, ale ze začátku jsme hráli s týmy, které podle mě více bránily než třeba Sparta, která hrála parádní hokej. To nám více sedí. Nemůžeme se ale vymlouvat na to, že když někdo bude bránit, tak nám to tam nebude padat. My musíme dělat vše pro to, aby nám to tam padalo každý zápas.“

Váš útok obstaral polovinu branek, pomohl návrat Polanského?

„Jo, byli jsme tak nějak dohromady u třech gólů. Jsme na sebe zvyklí, takhle jsme spolu odehráli hodně zápasů. A Jura (Polanský) neskutečně potrénoval, jak byl zraněný. Měl zraněný malíček, tak mohl dělat úplně všechno. Vrátil se v neskutečné formě a je to znát.“

Proti Spartě se dokonce i porval...

„Komplexní hráč. (usmívá se) Potrénoval a jde mu všechno. On sice nevypadá, ale kdybyste ho viděli bez trika, tak byste se divili. Za mě to je nejnasekanější hráč v týmu. Měli by se ho v lize bát, v šestatřiceti si získal respekt.“ (směje se)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:34. Polanský, 16:33. Roberts Bukarts, 22:59. M. Kovařčík, 29:50. Gernát, 45:10. Adamský, 48:18. Galvinš Hosté: 35:49. Bubela Sestavy Domácí: Hrubec (Hamerlík) – Gernát, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Adámek – Roberts Bukarts, Marcinko, Martynek – Dravecký (A), Werek, Chmielewski – Adamský (A), Polanský, Svačina – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrňa. Hosté: Kacetl (30. Klouček) – Wishart, Miromanov, Holland, D. Kolář, Voženílek, Štindl, Bučko – Treille (A), Marosz (A), Vondráček – Mandát, Bubela, Skokan – Perret, Poulíček, P. Sýkora (C) – Dušek, Pochobradský, M. Kratochvíl. Rozhodčí Hribik, Sýkora – Ganger, Hanzlík Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)