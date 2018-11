Gulaš řídil postup Plzně: 4+1! Moc mě láká Ligu mistrů vyhrát, řekl

V Lize mistrů soupeře nekompromisně drtí. Když po vítězství šel do kabiny plzeňský šéf Martin Straka, rozverně prohodil: „Jo, tohle by nám šlo!“ I on narážel na to, že v české lize to skřípe… „Věřím, že si tohle převedeme i do extraligy,“ přál si čtyřgólový střelec Gulaš.

Takový zápas musí ve vaší situaci potěšit, že?

„Co já bych za to dal, aby to takhle padalo v lize! (usměje se) Co si budeme povídat. Ale tím nechci Ligu mistrů vůbec snižovat. Když to řeknu z osobní stránky, konečně přišel zápas, kdy mi to tam napadalo. Jenom doufám, že na to navážu v pátek v Boleslavi. Protože to je pro nás ohromně důležitý zápas.“

Může to pro vás být vzpruha?

„Jako tým jsme zabili dvě mouchy jednou ranou. Postoupili jsme v Lize mistrů dál, což jsme si hodně přáli. Zároveň jsme zjistili, že v sobě máme sílu dávat góly. Že to dokážeme. Už je to jenom o tom, abychom to přenesli do české ligy.“

Vy jste se trefil čtyřikrát, bylo klíčové, že jste hned v první třetině proměnil nařízený nájezd?

„Vždycky budu tvrdit, že je to jenom o hlavě. Jak ji má sportovec nastavenou, tak potom funguje i tělo. Když dáte na začátku gól z nájezdu, hlava se uvolní a hraje se úplně jinak.“

Vybavujete si, jestli jste dal někdy za zápas čtyři góly?

„Všichni o mě říkají, že jsem střelec. Ale já se za něj nepovažuju. Vždycky rád tvořím hru. Takže si nevzpomínám, možná nikdy. Každopádně jsem moc rád, že jsme to zvládli. Nechtěli jsme to podcenit. Už kvůli tomu, že víme, že nás v pátek čeká důležitý zápas.“

Je to tak, že když člověk dá jeden gól, druhý, pak už ty další přicházejí snadněji?

„Ano. Potom se s tím roztrhne pytel. I když mi tam v minulých zápasech občas něco padlo, nebylo to ono. Trápil jsem se. Scházela lehkost. Jsem rád, že se to zlomilo. Jenom doufám, že i jako tým budeme takhle fungovat také v extralize.“

Jak zařídit, aby se pohoda přenesla?

„Věřím, že máme natolik zkušený tým, že to dokážeme. A otočí se to. Nevidím důvod, proč bychom to nemohli přenést. I když je pravda, že jsme možná v hlavách v poslední době v extralize měli, že to nezvládáme. Ale většinou to byly zápasy, kdy jsme v něčem byli lepší. Neříkám, že ve všem, ale v určitých ohledech jsme soupeře převyšovali.“

Jak moc vás láká celou Ligu mistrů vyhrát?

„Moc! Ve Färjestadu jsem to hrál každý rok a ta liga mě moc baví. Jsou různé názory, ale já si tohoto postupu hrozně obrovsky vážím. Moc se těším do Skelleftea, přál jsem si ji. Je v ní můj bývalý trenér z Färjestadu, takže si proti ní zahraju moc rád.“

Bolzano jste v dvojzápasu porazili 6:1 a 6:2. Soupeř je přitom druhý v EBEL. Ukazuje se, že mezi extraligou a touto soutěží je takový rozdíl?

„Je to možný, ale nechci to víc hodnotit. A kluky z Bolzana snižovat. Mají svoji kvalitu, jsou urputní. Nám ten zápas střelecky vyšel.“

Dorazilo téměř pět tisíc fanoušků, jste za to rádi?

„Patří jim velký dík. Bez nich by to pro nás bylo horší. Jsem rád, že s námi zatím drží basu. My je potřebujeme. Sami víte, že když jsou lidi proti vám, je to vždycky těžší. Patří jim obrovský dík. Jsem rád, že jich přišlo tolik a tímto bych je chtěl pozvat na další naše zápasy.“

Vnímáte, že prestiž Ligy mistrů jde nahoru?

„Pořád si myslím, že ve Švédsku je to brané víc, i když co mám zprávy, tak i tam na nějaké zápasy moc lidi nechodí. Přitom jsou to kvalitní utkání, je to super srovnání. Je skvělé, že postupujeme dál. Proti Skelleftea to bude další obohacující zkušenost.“

V Lize mistrů jste vyhráli všech osm zápasů, jste rádi, že děláte dobré jménu českému hokeji?

„To určitě ano. Jdou hlasy, že česká liga je všelijaká… Tohle jsou věci, které celý náš hokej potřebuje.“