Krajíček se s Třincem chystá na CHL. Snad nám zůstane sehranost, doufá | iSport.cz

Před rokem to Třinci úplně nevyšlo, padl 1:6 s Djurgardenem, 2:8 s Tapparou a 2:3 se Storhamarem. Takže co udělat jinak, aby nový ročník začal úspěšně?

„Je důležité brát všechno poctivě a připravit se na každé utkání, soupeře ani v tomto ročníku nemáme snadné. Důležitý bude vydařený start, když se nám podaří vyhrát úvodní utkání, ty další se na to lépe nabalují. Pokusíme se postoupit do play off.“

V Lize mistrů to neklaplo, ale extraligu dokázal Třinec vyhrát. Přes léto nedošlo v kádru k žádným velkým změnám, bude to pro vás plusem?

„Doufám, že sehranost z posledního ročníku nám zůstane. I pro trenéra pak bude snazší skládat sestavu.“

Tentokrát se proti vám postaví HC Lausanne, Pelicans Lahti a Junošť Minsk, co od týmů očekáváte?

„Nečekám velké rozdíly. Známe jak finské tak švýcarské týmy, které hrají dost tvrdě. V Bělorusku jsem šest let hrál, takže plus minus vím, jaký hokej se tam dělá, a že tam kluby dost dají na techniku. Pro nás bude příprava nejspíš pořád stejná.“

Jak vzpomínáte na vaše působení v Minsku, kde jste působil mezi lety 2011-2017?

„Minsk byl super, je to hokejové město a hokej tam milujou. Bude tam plno fanoušků, jiný sport tam totiž pořádně nemají. Těším se na dobrou atmosféru.“

Liga mistrů začíná už 29. srpna, tedy ještě před extraligovou sezonou. Může to být dobrá prověrka?

„Jsou to ostré zápasy, takže to je určitě lepší, než hrát přáteláky s místními týmy. Ty se samozřejmě taky hrají naplno, ale když už o něco jde, tak se hraje líp. Snad se nám nikdo nezraní.“

Ocleáři se nikdy netajili ambicemi, jaké jsou tedy evropské cíle do ročníku 2019/20?

„Pro hráče je to pořád stejné, chceme vyhrát. Každá trofej, kterou v kariéře vyhrajete je super. Ne každému se poštěstí vůbec něco vyhrát. Opakuju se, ale na prvním místě je zkrátka postup ze skupiny, a pak se půjde krůček po krůčku.“

Pro Třinec bude určitě důležitá extraligová obhajoba, která vezme plno sil. Není pak těžké se namotivovat na ostatní utkání?

„To víte, že to je náročnější, než když se soustředíte jen na extraligu, ale v CHL se hrají kvalitní zápasy s dobrým nábojem. Všechny z nás to může posunout. Že máme síly jsme ukázali právě v extralize, za poslední dva roky za sebou máme finále a titul.“

V předchozích letech bylo vidět, že některá mužstva do těchto zápasů nejdou naplno. Nesnižuje to úroveň soutěže?

„To v žádném případě. Pořád jsou to ostré zápasy a my všichni jsme profesionálové, ulejvat se můžeme přes léto.“

Hokejová liga mistrů má za sebou pět sezon, čísla mluví slibně, přesto třeba fotbalu stále ani zdaleka konkurovat nemůže. Jak všechno vnímají sami hráči? Znamená pro vás účast v CHL každým rokem víc?

„Pro nás je to prestiž. Jde o super zápasy proti hráčům na vysoké úrovni. Často potkáte hokejisty, kteří mají dost odehráno v NHL, takže motivace tu je jak pro mladé tak pro staré.“