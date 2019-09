Krenželok po prohře s Luleou: Zamrzelo nás to, teď musíme myslet na extraligu | iSport.cz

Po kanonádě do sítě Belfastu (6:1) jste opět neměli problém se skórováním, Lulea ale i tak nakonec vyhrála v prodloužení. Švédský styl vám asi úplně nevyhovuje, že?

„Hodně gólů jsme dali, hodně jsme jich ale taky dostali. Je to stejně nepříjemné jako samotný švédský styl hry. Často přečíslují obranu a my na to nejsme v poslední době úplně zvyklí. V české extralize se od tohoto systému trochu odstoupilo, jenže Švédi tak pořád hrají a svůj styl pilují. Dělali nám problémy, časem jsme se s tím vyrovnali, každopádně i tak to na výhru nestačilo."

V prvním vzájemném zápase vás soupeř téměř k ničemu nepustil, teď byl obraz hry jiný.

„Oni hráli stejně, ale my jsme na tom tentokrát byli trochu lépe než u nich na tripu. Z naší strany to ve Švédsku nebylo ono, nebyli jsme zvyklí na jejich hru. Trochu nás překvapila, každý jsme chtěli podržet kotouč, ale Švédi okamžitě v jednom, dvou hráčích napadají. Pak jsme si uvědomili, že musíme situace rychle přehrávat a když jsme obranu dobře přehodili, také s námi měli problém. Dělají chyby, jsou to taky jen hráči."

I kvůli zlepšenému výkonu prohra 16 vteřin před koncem prodloužení musí mrzet.

„Určitě mrzí, chceme bodovat. Ligu mistrů hrajeme s tím, že chceme vyhrávat každý zápas. Zamrzelo nás to, nepředvedli jsme špatný výkon... Snad se od něho odrazíme, příští sobotu už musíme bodovat."

Také se vám zkomplikovala cesta za postupem. Se čtyřmi body nemáte před posledním dvojzápasem s Augsburgem zrovna nejlepší výchozí pozici.

„Upřímně nevím, jaké jsou rozdíly. Chceme prostě vyhrát každý zápas a na konci uvidíme, na co náš zisk bude stačit. Teď už se musíme přeladit na extraligu."

Její los k vám nebyl úplně milosrdný, že? V sobotu začnete v Hradci Králové a pak hned druhý den máte Spartu.

„To nebyl, ale nedá se nic dělat. Půjdeme prostě vyhrát první zápas a pak hned i druhý. Los je takový, jaký je a musíme se koncentrovat na oba zápasy, abychom je zvládli. Půjde každopádně o zajímavý začátek soutěže, možná je to tak i lepší, začneme alespoň hned zostra a uvidíme, jak na tom jsme."

Jak hodnotíte přípravu? Hráli jste jen se zahraničními soupeři.

„Příprava byla až na trip do Severního Irska a Švédska dobrá. Tam to nebylo ono, nebyli jsme to my. Bohužel nevím, co se stalo, možná únava... Každopádně s Iry jsme měli velké problémy, vlétli na nás a nestačili jsme na jejich rychlé otáčení hry reagovat. Dvě porážky by nám ale mohly nakonec pomoct, alespoň si řekneme, co děláme špatně a v čem se nesmíme chovat tak, jak jsme se chovali."

Nemůže být na druhou stranu trochu nevýhoda, že jste se připravovali na týmy s úplně jinými herními systémy, než vás čekají v extralize?

„Trochu může. V extralize to pro nás bude zase úplně něco jiného. Švédi například hrají jen hokejkami, nechytají vás v soubojích u rohu, pořád jen vypichují. V Hradci se na nás naopak protihráči budou věšet a půjde zase o jinačí herní styl. Na druhou stranu je tato varianta lepší, než kdybychom hráli dvakrát přípravu s Hradcem a pak se s ním ještě čtyřikrát potkali během sezony. Zahraniční soupeři jsou zpestřením."

Cítíte, že se tým před extraligou sehrává a kvalita výkonů stoupá?

„Zlepšuje se to. Začínáme se postupem času víc soustředit a děláme i potřebné maličkosti. Na začátku si každý chce v přípravě dovolit, co může a získat sebevědomí. Teď už hru zjednodušujeme a celé si to sedá. Myslím, že začátek extraligy zvládneme."