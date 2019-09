Šmíd o selhání v Belfastu i síle Tygrů: Všechno chce čas, nesedne si to přes noc | iSport.cz

První domácí zápas v Lize mistrů jste vyhráli 6:1. Vrátili jste úvodní zápas Belfastu i s úroky, že?

„Zaměřili jsme se totiž hlavně na svou hru. V Belfastu to bylo celé takové divné, letěli jsme až v den zápasu, což nikdy není dobré a byli jsme takoví neodpočatí a podráždění. Pak to stejně vypadalo i na ledě, soustředili jsme se mnohem víc na šarvátky než na hru. Ve čtvrtek jsme naopak hráli a emocí jsme se snažili vyvarovat. Ukázali jsme, že hokej hrát umíme a šli jsme si poctivě tvrdou hrou za vítězstvím, což se nám vrátilo."

Jak je těžké hrát s podobnými silovými soupeři, kterých v extralize zase tolik není?

„To není, jde hlavně o fyzickou hru, bere to hodně sil a puky musejí lítat trochu rychleji. Není čas předržovat kotouče, jak jste viděli, tak bohužel včera dostal Honza Ordoš docela tvrdou ránu a doufám, že bude v pořádku (Ordoš odjel na vyšetření do nemocnice s podezřením na otřes mozku, pozn. red.). Když jsme si puky dávali rychleji, měl s tím Belfast obrovské problémy a vytvořili jsme si herní převahu, dostali jsme i přesilovky. Zápas se nám relativně vyvedl, můžeme na něm stavět. Snad stejný výkon předvedeme i v neděli proti Luleåe."

Není přece jen něco, co by ještě chtělo trochu zlepšit? Napadají mě přesilovky, které jste na rozdíl od prvních dvou zápasů v Lize mistrů nevyužili.

Jo, z přesilovek určitě musíme dát nějaké góly. První zápas s Belfastem a pak i duel ve Švédsku se nám v tomto směru vydařil, tentokrát to tak nebylo. Když ale dostaneme tolik přesilovek, musíme některé z nich prostě využít. Bez toho to nejde. Pak mě ještě napadá několik brejků soupeře 2 na 1, které jsme zapříčinili ztrátami kolem modrých čar, což je náš dlouhodobý problém během celé přípravy. Jsme v situacích kolem modrých čar lehkovážní. Když nic nemáme, místo nahození zkoušíme rozehrávky a pak se hra rychle obrací. Potřebujeme být trochu disciplinovanější."

Cítíte, že si tým postupně sedá?

„Myslím, že jo. Měli jsme dost odchodů i příchodů. Přestoupili Martin Ševc, Marek Kvapil, Dominik Lakatoš i Roman Will a sice jsme kvalitně doplnili, ale chvíli to trvá. Zapracování se nestane přes noc. Změnil se také trenér, ale Filipa Pešána nahradil kvalitní Patrik Augusta, za což jsme rádi. Doufám, že si to sedne, zbývá už jen pár dní do extraligy a o to víc se na každý trénink a zápas musíme soustředit, abychom soutěž dobře začali."

Mimo jiné odešli také lídři. Nebyla nepřítomnost třeba právě Martina Ševce znát i v kabině?

„Myslím, že je v Liberci kultura zakořeněná a zabudovaná. Nastavil ji Filip Pešán a jede již několik let, takže kdokoliv přijde se buď s kulturou a disciplínou srovná, nebo v Liberci jednoduše nemůže být. Každý jedinec si to uvědomuje. Na nás starších hráčích je teď možná trochu větší zodpovědnost, ale... Mrzí mě, že odešel Švícko, takový hráč se vždycky velmi těžko nahrazuje, ale prostě musíme to nějak udělat. Mohlo by jít zase o dobrou šanci pro ostatní kluky."

Bavíte se nějak speciálně s právě s mladšími obránci? Radíte jim?

„S asistentem trenéra Jiřím Kudrnou jsme pracovali na speciálních dopoledních trénincích, během kterých jsme se zaměřovali na určité herní prvky. Také s nimi mluvím, s Tomášem Hanouskem budu hrát už druhou sezonu, přišel Ronald Knot a Dan Bukač je zraněný. Koukáme se hodně na videa, trenéři si kluky berou na rozbory. Nikdo se mě nemusí bát na nic zeptat a ani nikoho jiného v kabině. Snažíme se hrát stylem, který zahrnuje i hru na kotouči a nechceme odpalovat puky, takže i na tréninku se soustředíme hlavně na hru v malých prostorech. A podle toho co vidím, myslím, že se kluci zapracovali dobře."

Připadá mi, že jste před extraligou měli výbornou přípravu. Dostali jste facku od Belfastu, pak sehráli těžký zápas se silnou Luleåou a teď jste sebevědomí zvýšili vysokou výhrou 6:1. Vidíte to taky jak dobrou průpravu?

„Ano, ale nemůžeme být moc nahoře a zároveň moc dole. Podobné momenty v sezoně prostě přijdou a nikdy nesmíme začínat panikařit ani mít pocit, že je někdo z nás mistr světa... Musíme jet pořád ve stejné zajeté rovině a soustředit se na každý zápas. Některá utkání budou těžší, některá lehčí, některá se povedou a jiná zase ne, tak to prostě je. Musíme jít od zápasu k zápasu a doufám, se s tím popereme a budeme hrát dobře.

Na extraligu se už asi všichni pořádně těšíte, ne?

„Určitě. Příprava je dlouhá. Posilovna a ostatní věci okolo vás přestanou bavit, teď už ale hokeje bude víc a každý se těší. Začínáme hned těžkým dvojzápasem s Hradcem Králové a Spartou, takže jsme všichni natěšení a nemůžeme se dočkat."

Hned na začátek poměříte síly se dvěma z dost možná největších favoritů soutěže.

„Určitě budeme mít zdravou nervozitu. Jak už jsem ale říkal minulou sezonu během play off, vždy je to hlavně o nás. Každý tým má nějakou kvalitu, my ji máme taky. Budou rozhodovat maličkosti a doufám, že v nich budeme lepší."